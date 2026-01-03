Președintele SUA a venit venit cu o serie de declarații după ce Nicolas Maduro a fost capturat într-o operațiune spectaculoasă coordonată de către forțele speciale din armata americană. Trump spune că a urmărit în timp real cum s-au întâmplat lucrurile.

Într-o intervenție la Fox News, Donald Trump a declarat: „Mi s-a spus de către adevărați oameni din armată că nu există nicio altă țară pe Pământ care poate face o astfel de manevră.

Am urmărit-o literalmente de parcă m-aș fi uitat la o emisiune TV. A fost un lucru uimitor.”

„Cred că nu am avut victime, trebuie să spun, pentru că doi oameni au fost loviţi. Dar s-au întors şi se pare că sunt în stare destul de bună”, a declarat Trump pentru Fox News.

Preşedintele a adăugat că un elicopter a fost lovit în timpul operaţiunii, dar niciun avion nu a fost pierdut. „Nu am pierdut niciun avion. Toate s-au întors. Unul dintre ele a fost lovit destul de tare, un elicopter, dar l-am recuperat”, a spus Trump.

Donald Trump a mai declarat că preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa se află la bordul navei USS Iwo Jima, care se îndreaptă spre New York. „Da, Iwo Jima, sunt pe o navă”, a declarat Trump într-un interviu telefonic acordat Fox News sâmbătă dimineaţă. „Se îndreaptă spre New York. Elicopterele i-au luat şi au zburat cu elicopterul într-un zbor plăcut – sunt sigur că le-a plăcut. Dar au ucis o mulţime de oameni, să nu uităm asta”, a comentat el.

Întrebat despre alternativele pe care i le-a oferit lui Maduro, Trump a spus: „Păi, practic i-am spus că trebuie să renunţe. Trebuie să se predea.”

El a declarat pentru Fox News că a vorbit cu Maduro acum o săptămână. „Acesta a fost un simbol foarte important, iar noi am purtat discuţii. De fapt, am vorbit personal cu el, dar i-am spus că trebuie să renunţe. Trebuie să se predea”, a afirmat Trump.

Preşedintele american a mărturisit că a urmărit capturarea complexă a preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro în timp real dintr-o cameră la Mar-a-Lago, alături de generali ai armatei. „Mi s-a spus de către militari că nu există altă ţară pe Pământ care să poată face o astfel de manevră”, a declarat Trump pentru Fox News într-un interviu telefonic. „Dacă aţi fi văzut ce s-a întâmplat, adică eu am urmărit literalmente ca şi cum aş fi urmărit un show de televiziune”, a mărturisit el. „Dacă aţi fi văzut viteza, violenţa, ştiţi, ei spun că viteza, violenţa, ei folosesc acest termen... a fost pur şi simplu uimitor, o treabă uimitoare pe care au făcut-o aceşti oameni. Nimeni altcineva nu ar fi putut face aşa ceva”, a adăugat Trump.

Trump, care şi-a petrecut Crăciunul şi Anul Nou în Palm Beach, la clubul său privat Mar-a-Lago, a spus că a urmărit cum armata americană l-a capturat pe Maduro, inclusiv cum au spart uşile de oţel.

„Ei bine, am urmărit totul dintr-o cameră. Aveam o cameră şi am urmărit totul, am urmărit fiecare aspect. Eram înconjuraţi de o mulţime de oameni, inclusiv generali, şi ei ştiau tot ce se întâmpla. Şi a fost foarte complex, extrem de complex”, a relatat Trump.

„Serios, au spart uşile şi au pătruns în locuri în care nu ar fi trebuit să poată intra, au spart uşi de oţel care fuseseră instalate tocmai din acest motiv, şi au fost eliminate în câteva secunde. Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”, a continuat Trump.

Trump a mai spus că SUA aveau la dispoziţie un „număr imens” de aeronave, inclusiv elicoptere şi avioane de vânătoare.

Preşedintele SUA a schiţat şi ceea ce are în vedere administraţia sa în ceea ce priveşte guvernarea Venezuelei după capturarea lui Nicolás Maduro.

„Ei bine, luăm această decizie acum. Nu putem risca să lăsăm pe altcineva să conducă şi să preia pur şi simplu ceea ce el a lăsat în urmă. Aşadar, luăm această decizie acum. Ne vom implica foarte mult în acest proces. Şi vrem să aducem libertate poporului”, a declarat el astăzi pentru Fox News.

Trump a spus că venezuelenii sunt foarte fericiţi de capturarea lui Maduro „pentru că iubesc Statele Unite” şi pentru că ţara sub Maduro era „o dictatură”.

Maduro încerca să negocieze, a mai spus Trump. „Ştiţi, încerca să negocieze la final”, a povestit Trump. „Dar i-am spus: «Nu, nu putem face asta». Ce a făcut cu drogurile este grav”, a explicat Trump.

Amintim, Trump anunțase anterior: „Statele Unite ale Americii au desfășurat cu succes o operațiune militară de amploare împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat împreună cu soția sa și scos pe calea aerului din țară. Această operațiune a fost realizată în colaborare cu forțele de ordine americane. Detalii vor urma. Astăzi, la ora 11:00, va avea loc o conferință de presă la Mar-a-Lago. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele Donald J. Trump”.

Presa americană mai spune că preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost scoşi cu forţa din dormitorul lor de către forţele americane în timpul raidului care a dus la capturarea lor, au declarat două surse familiarizate cu acest subiect citate de CNN.

Cuplul a fost capturat în toiul nopţii, în timp ce dormea, au declarat sursele.

