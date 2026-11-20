Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi, în urma discuțiilor purtate cu președintele chinez Xi Jinping și cu președintele rus Vladimir Putin, că va fi dificil să se ajungă la un acord comun privind limitarea armelor nucleare, dar că va continua să depună eforturi în acest sens, relatează Reuters.

„Îmi place conceptul în sine, dar, din punct de vedere strict al negocierilor, este un lucru foarte dificil de realizat pentru mine, în calitate de președinte”, a declarat Trump pentru Reuters la telefon, în timp ce se întorcea la Washington cu avionul de la summitul trilateral din China.

Una dintre prioritățile principale ale lui Trump în cadrul acestei vizite a fost inițierea unor discuții trilaterale privind controlul armelor nucleare, un subiect pe care China ezită să-l abordeze, în contextul în care își intensifică eforturile de înarmare nucleară pentru a ajunge din urmă dominația Rusiei și a Statelor Unite.

Potrivit unui raport separat, Bulletin of the Atomic Scientists a estimat că, în 2023, China deținea aproximativ 410 focoase nucleare, comparativ cu cele aproximativ 3.708 ale Statelor Unite. O estimare ulterioară a Bulletin a evaluat arsenalul Rusiei, cel mai mare din lume, la aproximativ 5.420 de focoase, în martie 2026.

China își extinde rapid arsenalul, Pentagonul estimând că până în 2030 va dispune de peste 1.000 de focoase operaționale.

Trump a declarat joi că Xi este de acord cu el în ceea ce privește conceptul de limitare a armelor nucleare, „dar, în același timp, este foarte greu pentru cineva să spună: «Avem 4.000 de arme nucleare, vom renunța la jumătate dintre ele». Este greu de făcut”.

El a spus că va continua să aducă în discuție acest subiect „pentru că ar trebui făcut, dar este dificil din punct de vedere psihologic”.

Într-o declarație comună emisă în urma discuțiilor, liderii au afirmat că „au reafirmat faptul că un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat niciodată” și că vor „desfășura un dialog privind reducerea riscurilor nucleare și prevenirea proliferării armelor nucleare”.

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Editor : A.M.G.