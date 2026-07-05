Live TV

Video Discursul lui Donald Trump de Ziua Independenţei a fost întârziat de vremea rea: „America nu va fi niciodată o ţară comunistă”

Data actualizării: Data publicării:
President Donald Trump speaks during the Salute to America 250 celebration on the National Mall in Washington DC
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele american Donald Trump şi-a ținut sâmbătă seară târziu (duminică dimineață, pe fusul orar al României) discursul la National Mall, de Ziua Independenței. El a spus că întârzierea cauzată de vreme nu avea să împiedice desfăşurarea evenimentului. În timpul discursului, liderul de la Casa Albă a prezentat un steag despre care a spus că este unul dintre primele steaguri ale Statelor Unite, evocând idealurile americane, și a atacat din nou comunismul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

ACTUALIZARE 07:54 „Comunismul este un învins şi va rămâne întotdeauna un învins”, a declarat Donald Trump în timpul discursului.

„Sistemul comunist este opusul sistemului american şi nu a funcţionat niciodată. Luptătorii noştri nu au combătut comunismul pe câmpurile de luptă din întreaga lume doar pentru ca această ameninţare să-şi facă din nou apariţia chiar aici, în America”, a continuat Trump.

Declaraţiile sale sunt cele mai recente dintr-o serie de atacuri publice la adresa acestei ideologii, după ce socialiştii democraţi au obţinut victorii în alegerile primare ale Partidului Democrat din mai multe state americane.

Trump nu a menţionat în mod explicit socialismul democratic, însă a afirmat că „America nu va fi niciodată o ţară comunistă”.

Știrea inițială

În timpul discursului, liderul de la Casa Albă a prezentat un steag despre care a spus că este unul dintre primele steaguri ale Statelor Unite, evocând idealurile americane.

„Datând din 1777, acesta poartă cele 13 stele şi cele 13 dungi care reprezintă cele 13 state ce şi-au declarat independenţa pe 4 iulie”, a spus Donald Trump despre steag.

Preşedintele a afirmat că aceste steaguri „au fost martore la multe evenimente” şi a evocat cu admiraţie „stelele şi dungile care au fluturat victorios” în timpul bătăliei de la Yorktown.

„Aici, pe National Mall, sărbătorim triumful libertăţii asupra tiraniei, victoria libertăţii asupra opresiunii şi triumful durabil al spiritului american, de la 4 iulie 1776 până la 4 iulie 2026”, a declarat Trump, potrivit News.ro.

„Vreau să le mulţumesc tuturor, pentru că au făcut ceea ce trebuia. Au văzut fulgerele şi am spus că nu există nicio şansă. Chiar dacă ar trebui să vorbim în faţa unei singure persoane la ora 4 dimineaţa, eu voi fi aici. Nu există nicio şansă să fim descurajaţi”, a declarat Trump de la tribună, în aplauzele mulţimii.

Serviciul Secret al Statelor Unite a fost nevoit să îi supună din nou controlului de securitate pe participanţii evacuaţi din cauza vremii severe, ceea ce le-a îngreunat revenirea în zona evenimentului. În timp ce unii au aşteptat la cozi pentru a reintra, alţii au ales să plece.

„Îmi pare foarte rău pentru unii oameni. Au plecat şi nu au mai putut reveni, dar voi sunteţi nişte oameni cu totul speciali, iar noi avem o ţară cu totul specială”, a spus Trump.

Deşi a recunoscut că întârzierea a fost „incomodă”, Trump a prezentat-o într-o lumină pozitivă.

„Este o seară care va rămâne în istorie. Cred că este ceva cu adevărat special. Este chiar mai important decât dacă nu am fi avut fulgerele acestea. Au fost fulgere, dar este şi mai mare, puţin mai incomod, însă mai mare. Cred că, în felul său, este şi mai frumos”, a afirmat Trump

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
soldat rus militar rus rusia
2
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea...
Cristina Chiriac:
3
Procurorul general al României sare în apărarea DIICOT în cazul azilelor ilegale...
adrian caciu sustine o conferinta de presa
4
Adrian Câciu: „La finalul acestei luni, lucrurile vor duce către un guvern majoritar și...
daniel sava
5
Un elev în vârstă de 9 ani din Focșani a devenit campion mondial la aritmetică mentală...
Leo Messi și-a văzut presupusa amantă la Mondial și s-a dus direct la ea! Ce a urmat a strâns 4,6 milioane de vizualizări
Digi Sport
Leo Messi și-a văzut presupusa amantă la Mondial și s-a dus direct la ea! Ce a urmat a strâns 4,6 milioane de vizualizări
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Szczecin,poland,January,2024:lockheed,Martin,F-35,Lightning,Ii,-,Us,Single-seat,
Israelul și Grecia, în alertă: Turcia ar putea reveni la programul F-35. Trump vrea să-l facă „fericit” pe Erdogan
Donald Trump
Donald Trump critică Europa și avertizează asupra unui pericol: „Se întâmplă repede, într-o clipă. Am fost ales exact la timp!”
zelenski trump davos
Zelenski și Trump, discuție telefonică de Ziua Independenței SUA. Liderul de la Kiev: „Suntem recunoscători pentru tot sprijinul”
iran - ali khamenei
Regimul de la Teheran a supraviețuit războiului și este acum mai experimentat și mai nemilos: „Ne confruntăm cu un Iran nou”
Donald Trump și Benjamin Netanyahu.
Donald Trump susține că Benjamin Netanyahu i-a cerut o întâlnire la Casa Albă: „Ne înțelegem foarte bine. Știe cine e șeful”
Recomandările redacţiei
parlamentul ungariei
Premierul Peter Magyar propune ca parlamentarii maghiari să nu poată...
Tancuri din armata suedeză
„Marea barieră de foc” vs. „inima întunecată” a Eurasiei: Pe unde...
JAS-39 Gripen Ungaria
Avioane de luptă ungare JAS 39 Gripen ale NATO au fost ridicate la...
Rezultate Bacalaureat și Evaluarea Nationala 2026
Rezultate Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026: Anunțul...
Ultimele știri
CM 2026. Franţa, victorie la limită cu Paraguay: 1- 0. Se cunoaște primul sfert de finală: Franța - Maroc
Cum a ajuns „capitala europeană a crimelor” printre cele mai sigure locuri din lume. Planul care a salvat Scoția de „boala” violenței
De câte ori poate fi susținut gratuit examenul de Bacalaureat. Cine plătește taxa de înscriere și cât este în 2026
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
După 70 de ani, a aflat că mama ei nu murise, ci că fusese victima unei adopții ilegale: „Am fost vândută pe...
Cancan
A murit Eugen Olariu! Avea doar 49 de ani
Fanatik.ro
Ed Sheeran, apariție surprinzătoare în cantonamentul Angliei de la Cupa Mondială. Ce a făcut celebrul artist...
editiadedimineata.ro
Instagram a rulat reclame cu materiale de abuz sexual asupra copiilor din India
Fanatik.ro
Unde a plecat Gigi Becali în vacanță. A ales un oraș din România
Adevărul
România între riscul de „junk” și colacul de salvare FMI. Profesorul Adrian Mitroi: „Nu e o rușine să apelăm...
Playtech
Casă construită fără autorizaţie. Cum poţi scăpa de amenda de la primărie sau Poliţia Locală
Digi FM
Mirabela Dauer, cea mai dureroasă confesiune despre fiul pe care nu l-a mai văzut de 24 de ani: "Mi-a distrus...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gestul lui Mbappe de după Paraguay - Franța a provocat scandalul la CM 2026! Deschamps: ”Urmau să-l facă...
Pro FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Alanis Morissette, declarații despre despărțirea de Ryan Reynolds: „Am un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sean Penn va regiza un film despre asaltul asupra Capitoliului și vrea în rolul principal un actor...
Adevarul
Sute de turiști, filmați pe ascuns în camere de hotel. Imaginile intime erau vândute apoi pe Telegram
Newsweek
Ce pensie ridicolă a luat un pensionar cu 35 ani munciți pe salariul minim? „Nu mi-au pus și grupele de muncă”
Digi FM
Imagini rare cu Richard Gere, filmat de soția sa, Alejandra Silva, într-o drumeție romantică: „Persoana pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pământul ar putea supravieţui morţii arzătoare a Soarelui. Mercur și Venus vor fi distruse de flăcările...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Acum 5 ani anunța că e transgender, azi impresionează cu un corp sculptat. Elliot Page și-a afișat abdomenul...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...