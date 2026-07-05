Preşedintele american Donald Trump şi-a ținut sâmbătă seară târziu (duminică dimineață, pe fusul orar al României) discursul la National Mall, de Ziua Independenței. El a spus că întârzierea cauzată de vreme nu avea să împiedice desfăşurarea evenimentului. În timpul discursului, liderul de la Casa Albă a prezentat un steag despre care a spus că este unul dintre primele steaguri ale Statelor Unite, evocând idealurile americane, și a atacat din nou comunismul.

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ACTUALIZARE 07:54 „Comunismul este un învins şi va rămâne întotdeauna un învins”, a declarat Donald Trump în timpul discursului.

„Sistemul comunist este opusul sistemului american şi nu a funcţionat niciodată. Luptătorii noştri nu au combătut comunismul pe câmpurile de luptă din întreaga lume doar pentru ca această ameninţare să-şi facă din nou apariţia chiar aici, în America”, a continuat Trump.

Declaraţiile sale sunt cele mai recente dintr-o serie de atacuri publice la adresa acestei ideologii, după ce socialiştii democraţi au obţinut victorii în alegerile primare ale Partidului Democrat din mai multe state americane.

Trump nu a menţionat în mod explicit socialismul democratic, însă a afirmat că „America nu va fi niciodată o ţară comunistă”.

Știrea inițială

În timpul discursului, liderul de la Casa Albă a prezentat un steag despre care a spus că este unul dintre primele steaguri ale Statelor Unite, evocând idealurile americane.

„Datând din 1777, acesta poartă cele 13 stele şi cele 13 dungi care reprezintă cele 13 state ce şi-au declarat independenţa pe 4 iulie”, a spus Donald Trump despre steag.

Preşedintele a afirmat că aceste steaguri „au fost martore la multe evenimente” şi a evocat cu admiraţie „stelele şi dungile care au fluturat victorios” în timpul bătăliei de la Yorktown.

„Aici, pe National Mall, sărbătorim triumful libertăţii asupra tiraniei, victoria libertăţii asupra opresiunii şi triumful durabil al spiritului american, de la 4 iulie 1776 până la 4 iulie 2026”, a declarat Trump, potrivit News.ro.

„Vreau să le mulţumesc tuturor, pentru că au făcut ceea ce trebuia. Au văzut fulgerele şi am spus că nu există nicio şansă. Chiar dacă ar trebui să vorbim în faţa unei singure persoane la ora 4 dimineaţa, eu voi fi aici. Nu există nicio şansă să fim descurajaţi”, a declarat Trump de la tribună, în aplauzele mulţimii.

Serviciul Secret al Statelor Unite a fost nevoit să îi supună din nou controlului de securitate pe participanţii evacuaţi din cauza vremii severe, ceea ce le-a îngreunat revenirea în zona evenimentului. În timp ce unii au aşteptat la cozi pentru a reintra, alţii au ales să plece.

„Îmi pare foarte rău pentru unii oameni. Au plecat şi nu au mai putut reveni, dar voi sunteţi nişte oameni cu totul speciali, iar noi avem o ţară cu totul specială”, a spus Trump.

Deşi a recunoscut că întârzierea a fost „incomodă”, Trump a prezentat-o într-o lumină pozitivă.

„Este o seară care va rămâne în istorie. Cred că este ceva cu adevărat special. Este chiar mai important decât dacă nu am fi avut fulgerele acestea. Au fost fulgere, dar este şi mai mare, puţin mai incomod, însă mai mare. Cred că, în felul său, este şi mai frumos”, a afirmat Trump

Editor : B.P.