Trump, după atacul din Siria: „Misiune îndeplinită”

Preşedintele american Donald Trump a salutat sâmbătă o ''lovitură perfect executată'' şi a mulţumit aliaţilor francez şi britanic pentru ''misiunea îndeplinită'' în Siria, transmit agențiile internaționale de presă, preluate de Agerpres. Este prima reacție a liderului american după atacul ordonat asupra Siriei noaptea trecută.

''O lovitură perfect executată noaptea trecută. Le mulţumesc Franţei şi Marii Britanii pentru înţelepciunea lor şi puterea Armatei lor excelente. Nu ar fi putut fi un rezultat mai bun. Misiune îndeplinită!'', a scris preşedintele Trump pe Twitter, citat de Agerpres.



A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

''Sunt atât de mândru de minunata noastră armată care va fi în curând', datorită 'miliardelor de dolari' suplimentare deblocate sub administraţia sa, 'cea mai bună pe care ţara noastră a avut-o vreodată'', a adăugat Trump într-un al doilea tweet.



So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close!