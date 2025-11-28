Live TV

Trump, după împușcăturile de la Washington: SUA vor „întrerupe permanent” migraţia din „ţările lumii a treia”

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
Donald Trump. Foto. Getty Images
Din articol
Ce a provocat reacția lui Trump
Carte verde

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că administraţia sa va depune eforturi pentru a „întrerupe permanent” migraţia din toate „ţările lumii a treia” pentru a permite sistemului american „să se redreseze complet”. Declaraţiile lui Trump vin după ce doi membri ai Gărzii Naţionale din Washington au fost împuşcați în apropierea Casei Albe, într-un atac despre care anchetatorii spun că a fost comis de un cetăţean afgan.

Donald Trump nu a menţionat nicio ţară şi nici nu a explicat ce înţelege prin state „din lumea a” treia sau „întrerupere permanentă”. El a spus că planul va include cazuri aprobate sub administraţia fostului preşedinte Joe Biden, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

„Voi întrerupe permanent migraţia din toate ţările lumii a treia pentru a permite sistemului american să se redreseze complet, voi pune capăt tuturor milioanelor de admiteri ilegale ale lui Biden, inclusiv cele semnate de autopen-ul adormitului Joe Biden, şi voi elimina pe oricine nu reprezintă un activ net pentru Statele Unite”, a declarat el pe platforma sa de socializare, Truth Social.

Trump a spus că va pune capăt tuturor beneficiilor şi subvenţiilor federale pentru „cetăţenii străini”, adăugând că va „retrage cetăţenia migranţilor care subminează liniştea internă” şi va expulza orice cetăţean străin considerat o sarcină publică, un risc de securitate sau „incompatibil cu civilizaţia occidentală”.

Casa Albă şi Serviciile de Cetăţenie şi Imigrare din SUA nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii ale Reuters.

Ce a provocat reacția lui Trump

Declaraţiile lui Trump au survenit după moartea unui membru al Gărzii Naţionale, o femeie care fusese împuşcată în apropierea Casei Albe într-un atac despre care anchetatorii spun că a fost comis de un cetăţean afgan.

Anterior, oficiali din cadrul Departamentului pentru Securitate Internă au declarat că Trump a ordonat o revizuire amplă a cazurilor de azil aprobate sub administraţia Biden şi a cărţilor verzi emise cetăţenilor din 19 ţări.

Joseph Edlow, directorul Serviciilor de Cetăţenie şi Imigrare din SUA (USCIS), a transmis pe X că a ordonat „o reexaminare riguroasă şi completă a fiecărei cărţi verzi pentru fiecare străin din fiecare ţară care prezintă motive de îngrijorare”, la îndrumarea preşedintelui american Donald Trump, scrie dpa. El nu a specificat ce naţionalităţi vor fi vizate.

Carte verde

Un comunicat de presă al USCIS a citat „19 ţări cu risc ridicat”, fără a le enumera, dar a făcut legătura cu un decret prezidenţial din iunie care anunţa interdicţii de intrare pentru persoane provenite din 12 ţări, inclusiv Afganistan, Iran şi Somalia, şi o restricţie parţială a intrării pentru cetăţenii altor şapte ţări, între care Cuba şi Venezuela.

Cartea verde le permite cetăţenilor străini să locuiască şi să lucreze permanent în Statele Unite.

Presupusului atacator de la Washington i s-a acordat azil în acest an, sub mandatul lui Trump, conform unui dosar al guvernului american consultat de Reuters.

Serviciile de Cetăţenie şi Imigrare din SUA au încetat miercuri procesarea tuturor cererilor de imigrare referitoare la cetăţenii afgani pe termen nelimitat.

„Aceste obiective vor fi urmărite cu scopul de a realiza o reducere majoră a populaţiilor ilegale şi perturbatoare”, a declarat Trump.

