Președintele american Donald Trump a declarat, după reuniunea liderilor NATO de la Ankara, că atmosfera din timpul discuțiilor a fost una de „mare unitate”, afirmând că nu se aștepta ca unii dintre liderii prezenți „să-i spună că îl iubesc”. Totodată, Trump și-a reiterat apelul ca statele aliate să majoreze cheltuielile pentru apărare, susținând că Europa trebuie să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru propria securitate.

Președintele american Donald Trump a deschis conferința de presă susținută după summitul NATO de la Ankara într-o notă optimistă, felicitându-i pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, și pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru organizarea reuniunii și pentru rezultatele obținute.

Liderul de la Casa Albă a descris summitul drept „un succes extraordinar” și a susținut că atmosfera dintre aliați a fost una de unitate, afirmând că a simțit un sprijin puternic din partea liderilor prezenți.

Le place ceea ce fac. Mi-au spus: «Domnule, vă iubim». Oameni maturi spun asta, nu-i așa că e frumos?

Trump a declarat că presiunile exercitate de-a lungul anilor asupra aliaților pentru a-și majora bugetele destinate apărării au dat rezultate. Potrivit acestuia, statele membre sunt acum de acord cu noul obiectiv privind alocarea a 5% din PIB pentru apărare.

„Unii au răspuns cu adevărat apelului, iar alții fac schimbări majore și vor răspunde la apel. Punctul de referință va fi acea cifră de 5%. Aceasta este cifra la care ar fi trebuit să fim de ani de zile.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Președintele american a susținut că această creștere a cheltuielilor va aduce beneficii și economiei Statelor Unite, deoarece o parte importantă a fondurilor va fi utilizată pentru achiziționarea de armament și echipamente produse de industria americană de apărare.

Trump a afirmat, totodată, că imaginea Statelor Unite în cadrul Alianței s-a schimbat radical în ultimii ani: „Acum doi ani, NATO și alte țări râdeau de noi. Acum este cu totul altceva.”

Liderul de la Casa Albă a subliniat că Statele Unite rămân cel mai mare contribuitor financiar al NATO și a apreciat că Alianța face progrese importante în direcția atingerii obiectivului de 5% din PIB pentru cheltuielile de apărare.

În același timp, Trump a precizat că statele membre NATO au alocat aproximativ 150 de miliarde de dolari pentru apărare în 2025, însă a avertizat că, pe lângă majorarea investițiilor, aliații trebuie să accelereze producția de echipamente militare pentru a răspunde provocărilor actuale de securitate.

Citește și:

Nicușor Dan, după summitul NATO: România vrea extinderea prezenței militare a SUA. Cum văd liderii Alianței criza politică din țară

Editor : C.A.