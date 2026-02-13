Live TV

Trump e gata de „faza a doua” în confruntarea cu Iranul: trimite în Golf un nou portavion, grupul de luptă care a acționat în Venezuela

Portavionul Gerald Ford
Portavionul Gerald Ford. Foto: Profimedia

Statele Unite vor desfăşura în Golf încă un grup de luptă aero-naval structurat în jurul unui portavion, afirmă joi presa americană preluată de AFP.

Preşedintele Donald Trump creşte astfel presiunea asupra Iranului, pentru a determina regimul islamic de la Teheran să pună capăt programelor de înarmare nucleară şi cu rachete, scrie Agerpres.

Liderul de la Casa Albă a ameninţat joi cu consecinţe „foarte traumatizante” dacă Iranul nu acceptă un acord în domeniul nuclear, însă premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe care l-a primit, şi-a exprimat „un anumit scepticism” privind şansele unei înţelegeri.

Trump a afirmat că speră ca negocierile cu iranienii să se încheie în maximum o lună şi că „o să vorbesc cu ei cât vor”, dar dacă nu se ajunge la un acord se va trece la „faza a doua”, care va fi „foarte dură”.

Al doilea portavion american, despre care preşedintele spusese marţi că ar putea fi trimis în Orientul Mijlociu, ar urma să se alăture acolo navei Abraham Lincoln, din aceeaşi categorie. Fiecare portavion este susţinut de grupuri de luptă.

Potrivit ziarului New York Times, citat de AFP, ar putea fi vorba de Gerald Ford, desfăşurat în prezent în Caraibe. Patru surse ale cotidianului au declarat, sub rezerva anonimatului, că echipajul portavionului a fost deja informat joi despre noua misiune.

Avioanele de luptă decolate de pe Gerald Ford au participat la atacul din 3 ianuarie de la Caracas, în urma căruia forţele americane l-au arestat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro.

Wall Street Journal scrisese încă de miercuri că este posibilă trimiterea celui de-al doilea portavion al SUA în apropierea Iranului; informaţia a fost transmisă şi de televiziunea CBS.

Desfăşurarea a două portavioane americane în aceeaşi regiune ar fi o premieră după aproape un an, observă ziarul financiar menţionat. În martie 2025, Harry Truman şi Carl Vinson au fost trimise simultan împotriva rebelilor Houthi din Yemen.

