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Trump este „cu spatele la zid”, avertizează ministrul german al Apărării. Ce stă la baza apropierii de Rusia

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Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
Foto: Profimedia Images
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Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, consideră că apropierea președintelui american Donald Trump de Rusia este determinată de presiunile politice interne, în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie. Oficialul german susține că liderul de la Casa Albă se află „cu spatele la zid” și avertizează că deciziile sale de politică externă ar putea avea consecințe nedorite, relatează dpa și Agerpres.

Trump se află „cu spatele la zid” în contextul apropierii alegerilor de la jumătatea mandatului, care vor avea loc la începutul lunii noiembrie, a declarat Boris Pistorius în cadrul unei conferințe a patronatului german, desfășurată la Berlin.

Istoria arată că, ori de câte ori liderii sunt supuși unor presiuni în propriile țări, aceștia caută o ieșire prin intermediul politicii externe, a argumentat ministrul german, adăugând că decizia lui Trump va avea un efect nedorit.

Electoratul american va alege toți membrii Camerei Reprezentanților și o treime dintre membrii Senatului pe 3 noiembrie, sondajele de opinie indicând că democrații ar putea obține controlul asupra Camerei Reprezentanților. În privința Senatului, situația este deocamdată incertă.

În prezent, Partidul Republican deține majoritatea în ambele camere ale Congresului Statelor Unite.

Dacă Partidul Democrat obține controlul asupra ambelor camere legislative, spațiul de manevră al lui Donald Trump pentru restul mandatului său prezidențial va fi restrâns considerabil.

Declarațiile lui Boris Pistorius vin la câteva zile după ce Donald Trump a anunțat un acord privind livrarea a sute de mii de tone de motorină din Rusia către piețele americană și globală, în urma unei convorbiri telefonice cu președintele rus Vladimir Putin.

Măsura a fost criticată dur atât de aliații europeni ai Washingtonului, cât și în interiorul Statelor Unite, la fel ca declarațiile lui Trump privind necesitatea unui nou lider la Kiev.

Editor : Ș.A.

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