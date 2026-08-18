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„Trump este mai apropiat Coreea de Nord şi Rusia decât de ţări precum Canada şi Oman”, susține Hillary Clinton

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dezbatere intre hillary clinton si donald trump
Hillary Clinton a pierdut alegerile prezidenţiale din 2016, în favoarea lui Trump. Foto: Getty Images
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Fostul secretar de stat american Hillary Clinton a pus la îndoială luni politica externă a preşedintelui Donald Trump, subliniind că aceasta se dovedeşte a fi mai apropiată de Coreea de Nord şi Rusia decât de ţări precum Canada şi Oman, aliaţi tradiţionali ai Washingtonului.

"Preşedintele face ca politica SUA să fie mai favorabilă Coreei de Nord şi Rusiei decât Canadei şi Omanului. Serios?", a scris politiciana pe contul său de pe platforma X, , informează EFE, potrivit Agerpres.

Mesajul lui Clinton, care a condus politica externă a SUA între 2009 şi 2013, vine la scurt timp după ce Trump a făcut declaraţii împotriva unora dintre partenerii Washingtonului în mass-media şi pe reţelele de socializare.

Duminică, republicanul a anunţat că va reduce amploarea exerciţiilor militare dintre Seul şi Washington, deoarece acestea transmit un mesaj greşit Coreei de Nord, ţară despre care a spus că a fost „respectuoasă" în timpul mandatelor sale de preşedinte. Trump a criticat totodată Coreea de Sud pentru că nu s-a implicat în războiul de „denuclearizare" a Iranului.

Tot luni, Trump a ameninţat că va bombarda „fără milă" Omanul dacă ţara arabă interferează cu dialogul dintre Washington şi Teheran privind controlul Strâmtorii Ormuz. Declaraţia preşedintelui american a intervenit după ce un purtător de cuvânt al Ministerului Externe iranian a declarat că sunt în curs de desfăşurare discuţii cu Muscat despre o rută sigură prin această cale navigabilă.

Clinton şi-a exprimat surprinderea faţă de aceste declaraţii de politică externă, care, în opinia sa, îndepărtează Statele Unite de aliaţii lor tradiţionali.

În acelaşi sens, fostul secretar de stat a subliniat şi alinierea cu Rusia, în special în războiul cu Ucraina, şi distanţarea de Canada, ţară vecină şi aliată care, de la sosirea lui Trump la Casa Albă, este ameninţată cu o posibilă anexare, impunerea de tarife şi criticată de Washington pe tema acordului regional de liber schimb trilateral care implică şi Mexicul (T-MEC).

Editor : A.R.

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