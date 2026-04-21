Live TV

Trump: Extragerea uraniului iranian va fi „un proces lung şi dificil”. Situaţia stocurilor rămâne incertă

Data publicării:
Donald Trump.
Sursa foto: Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump susţine că identificarea şi extragerea stocului de uraniu îmbogăţit al Iranului va necesita timp şi efort considerabil, în contextul în care localizarea exactă a materialului nuclear rămâne neclară după recentele atacuri asupra unor instalaţii nucleare iraniene.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că procesul de identificare şi recuperare a stocurilor de uraniu ale Iranului va fi „lung şi dificil”, în condiţiile în care autorităţile americane nu dispun în acest moment de o imagine clară asupra amplasării şi nivelului de îmbogăţire a acestuia.

Declaraţia a fost făcută pe reţeaua sa de socializare Truth Social, unde liderul american a comentat evoluţiile legate de programul nuclear iranian şi efectele recente ale unor acţiuni militare asupra infrastructurii nucleare a Teheranului.

„Operaţiunea Ciocanul de miezul nopţii a dus la distrugerea completă şi totală a siturilor de praf nuclear din Iran. De aceea, dezgroparea acestora va fi un proces lung şi dificil”, a scris Trump, folosind expresia „praf nuclear” pentru a face referire la stocurile de uraniu îmbogăţit.

Afirmaţiile sale vin într-un context în care informaţiile privind capacităţile nucleare ale Iranului şi gradul de dispersare a materialelor sensibile rămân incerte, iar evaluările internaţionale sunt în continuă actualizare.

În mod repetat, Donald Trump a susţinut că acţiunile recente au afectat semnificativ infrastructura nucleară iraniană, însă amploarea reală a pagubelor şi situaţia exactă a stocurilor de uraniu nu au fost confirmate independent.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Lovitură! Acordul fusese semnat, dar SUA a intervenit și Iranul a rămas ”cu ochii în soare”: ”Au cerut alte condiții”. Decizia luată
Digi Sport
Lovitură! Acordul fusese semnat, dar SUA a intervenit și Iranul a rămas ”cu ochii în soare”: ”Au cerut alte condiții”. Decizia luată
Descarcă aplicația Digi Sport
