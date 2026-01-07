Trump, furios pe fotografii care-l însoțesc: „Mă faci să par puţin gras”. Replica: „Nu e vina fotografilor”

Un mesaj postat pe X de un cont cu legături cu democraţii a devenit viral, cu peste 225.000 de vizualizări, după ce a ironizat greutatea lui Donald Trump, care s-a plâns că unui fotografi îl facă să pară ”puţin gras”.

Preşedintele republican a făcut aceste declaraţii într-un discurs pe care l-a susţinut marţi în faţa unor aleşi republicani din Camera Reprezentanţilor, la Kennedy Center.

”Ei fac fotografiile”, a acuzat locatarul Casei Albe, după care l-a atacat pe Doug Mills, un jurnalist de la The New York Times (NYT), laureat al Premiului Pulitzer, din cauza unei fotografii făcute imediat după tentativa de asasinare a preşedintelui în iulie 2024.

”Fă-mă să par slab pentru ca să mă schimb, Doug”, a tunat Trump. ”Mă faci să par puţin gras şi asta nu-mi place”.

Miliardarul republican a făcut aceste declaraţii pe un ton jucăuş, stârnind râsete în sală.

El este cunoscut prin izbucnirile sale foarte directe şi impulsive împotriva fotografilor.

În octombrie, el a făcut cu ou şi cu oţet prima pagină a revistei Times consacrată ”triumfului” său, pe care a catalogat-o drept ”cea mai rea fotografie din toate timpurile”.

Cererea lui Trump adresată lui Doug Mills a primit rapid o reacţie a pe X a Partidului Democrat, cu peste 2,4 miloane de abonaţi.

Partidul Democrat a publicat marţi patru imagini deloc măgulitoare ale locatarului Casei Albe sau care îi pun în evidenţă geutatea, cu mesajul ”Nu e vina fotografilor”.

„Americanii s-au săturat de prostiile tale”

Această comunicare agresivă a democraţilor nu este tocmai nevinovată.

Ea face parte dintr-o strategie remarcată în ultimele luni, care constă, în cazul unor aleşi, să intre în jocul trumpiştilor, prin ciocniri şi postări virale, mai ales pe X.

Contul @Democrats încearcă, la rândul său, atacuri brutale, între postări mai clasice, despre victorii electorale sau fragmente de discurs.

Marţi, în afara postării prin care-l ironizează pe Donald Trump, el a răspuns pe şleau unei declaraţii a preşedintelui prin care se declara surprins de faptul că i se prognostichează o înfrângere în alegerile de la jumătate de mandat din noiembrie.

”Americanii s-au săturat de prostiile tale”, i-a replicat contul într-un mesaj în care-l acuză pe locatarul Casei Albe de ”protejarea pedofililor” şi ”cheltuirea banilor contribuabililor la bombardarea unor ţări străine”.

În rândul democraţilor, specialistul în atacuri personale rămâne guverantorul Californiei Gavin Newsom, care a devenit dușmanul a lui Donald Trump tocmai din cauza postărilor sale ironice pe X.

Californianul a ironizat greutatea preşedintelui într-un mesaj publicat în septembrie.

După ce şeful Pentagonului Pete Hegseth a criticat atunci militari şi generali ”obezi”, Gavin Newsom i-a replicat că ”îmi imaginez că comandantul suprem trebuie să se care!”.

Acest mesaj, în care-l critica pe preşedinte şi şeful armatei din cauză că e prea gras, era însoţit, de asemenea, de o fotografie care nu-l pune în valoare.

Editor : A.R.