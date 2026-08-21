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Trump i-a oferit un interviu intermediarului care a depus mărturie împotriva sa în procesul starletei pentru adulți Stormy Daniels

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Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Preşedintele american Donald Trump a avut joi o reuniune publică călduroasă cu Michael Cohen, fostul său intermediar devenit inamic, a cărui mărturie în instanţă a contribuit la condamnarea liderului de la Casa Albă în 2024 în procesul Stormy Daniels pentru cumpărarea tăcerii acesteia, relatează Reuters.

Cohen, care solicită graţierea, l-a intervievat pe Trump la programul său de radio din New York. L-a numit pe Trump „şef" şi a susţinut un monolog de şase minute despre prietenie şi iertare.

În 2018, Cohen a fost condamnat la trei ani de închisoare „şi a ispăşit mai mult de un an" pentru o plată de 130.000 de dolari către actriţa de filme pentru adulţi Stormy Daniels înainte de alegerile din 2016, precum şi pentru alte infracţiuni, între care fraudă la plata impozitelor personale şi mărturie mincinoasă sub jurământ în faţa Congresului.

Trump a fost condamnat în 2024 pentru 34 de capete de acuzare de falsificare a documentelor comerciale pentru a ascunde plata către Daniels, în parte datorită mărturiei lui Cohen. El a negat întâlnirea cu Daniels, al cărei nume real este Stephanie Clifford, şi a contestat sentinţa.

Trump a fost reprezentat în acest proces de Todd Blanche, acum procuror general al SUA. În instanţă, Blanche l-a numit pe Cohen „GLOAT", adică „cel mai mare mincinos din toate timpurile".

„Cum se întorc la un moment în aceeaşi cameră doi bărbaţi care au petrecut ani de zile într-un război public total aruncând rachete verbale şi legale peste un canion masiv? Am iertat amândoi", a spus Cohen.

Trump, care caută aliaţi politici înaintea alegerilor intermediare din noiembrie, l-a salutat apoi pe fostul său intermediar timp de 15 ani cu un mesaj vesel: „Bună, Michael. Ce mai faci, Michael?"

„Respect faptul că ai retras tot ce ai spus", a afirmat Trump, care a vorbit cu Cohen de la Casa Albă.

Cohen a difuzat fragmente dintr-un interviu preînregistrat care s-a concentrat pe temele preferate ale lui Trump, între care campania sa împotriva imigranţilor şi dispreţul său faţă de sondajele "nefavorabile".

Casa Albă nu a răspuns imediat solicitărilor de a comenta interviul, care va fi difuzat duminică.

După ce Trump a câştigat un nou mandat spre finalul lui 2024, o curte federală de apel a ordonat judecătorului din Manhattan din procesul privind banii în schimbul tăcerii să analizeze mai atent modul în care decizia istorică a Curţii Supreme din iulie 2024, care i-a acordat lui Trump imunitate largă faţă de urmărire penală, a afectat cazul din New York.

Cohen a încheiat segmentul de interviu cu o melodie, fredonând versuri din piesa R&B din 1978 a formaţiei Peaches & Herb: "Reuniţi, şi se simte atât de bine...".

Editor : A.R.

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