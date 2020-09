Fosta purtătoare de cuvânt a lui Trump: „Kim Jong Un mi-a făcut cu ochiul”. Trump: „Kim Jon Un s-a dat la tine!”

Donald Trump i-a spus fostului purtător de cuvânt al Casei Albe, Sarah Sanders, că va trebui să meargă “în Coreea de Nord și să încaseze una pentru echipă”, după ce Kim Jong-un îi făcuse cu ochiul acesteia, pe vremea când era secretar pentru presă, la un summit din Singapore, în iunie 2018, potrivit The Guardian.

“Kim Jong-un s-a dat la tine! Așa este! S-a dat la tine!”, glumea mulțumit Trump, potrivit noii biografii scrise de Sanders.

“Speaking for Myself” va fi publicată marțea viitorare. The Guardian a obținut o copie.

Față de relatările fostului consilier pentru Siguranţă Naţională, John Bolton, sau ale nepoatei lui Trump, Mary, cartea este un elogiu adus președintelui de către o persoană loială, având subtitlul “Credință, Libertate și Lupta vieților noastre în interiorul Casei Albe conduse de Trump”.

Sanders este dintr-o familie republicană de renume – tatăl său este Mike Huckabee, candidat pentru nominalizarea prezidențială în 2008 și 2016 – și aparent a pus ochii pe cursa pentru postul de guvernator al statului Arkansas.

Însă, Sanders descrie un comportament mitocănesc sau misogin al președintelui și a aghiotanților seniori care ar putea să-i facă pe consilierii de campanie să tresară, în special având în vedere că Trump este în urma lui Joe Biden, în ceea ce privește votul femeilor.

Despre incidentul cu Kim, pe care Trump l-a curtat asiduu în primii doi ani ai președinției sale, Sanders descrie o sesiune la discuțiile de la Singapore în care dictatorul a acceptat “cu greu” un Tic Tac din partea lui Trump, care “a suflat în aer în stil dramatic pentru a-l asigura pe liderul nord-coreean că este doar o bomboană mentolată” și nu o capsulă cu otravă.

Cei doi bărbați au mai discutat despre sport, inclusiv fotbalul feminin. Atunci, potrivit scrierii lui Sanders, ea s-a uitat în sus “văzându-l pe Kim holbându-se la mine. Am făcut contact vizual direct iar Kim a dat din cap părând să-mi facă cu ochiul. Am rămas uimită. M-am uitat cu repeziciune în jos și am continuat să iau notițe.”

„....Tot ce mă gândeam era «Ce tocmai s-a întâmplat? Cu siguranță Kim Jong-un nu m-a marcat!?»”, a scris aceasta.

Ulterior, în limuzina prezidențială în drum spre aeroport, Sanders i-a transmis incidentul lui Trump și a șefului de cabinet de atunci, John Kelly.

“Kim Jong-un s-a dat la tine!”, a spus Trump. “A făcut-o! S-a dat la tine!”.

Sanders, un creștin devotat care discută credința ei în carte, nu atribuie citatul președintelui, însă scrie că i-a spus lui Trump că nu e ceea ce a vrut să facă, afirmând: „Domnule, vă rog să încetați”.

Kelly l-a susținut pe președinte iar Trump a glumit: “Ei bine, Sarah, e decis. Vei merge în Coreea de Nord și vei încasa una pentru echipă! Soțului și copiilor tăi le va fi dor de tine, dar vei fi o eroină pentru țara ta!”.

Potrivit lui Sanders, Trump și Kelly “au urlat de râs” în mașină.

Trump s-a întâlnit cu Kim de trei ori – în Singapore, Hanoi și în zona demilitarizată dintre Coreea de Nord și Sud. Nu l-a convins pe Kim să renunțe la arme nucleare, despre care Sanders spune că ar fi nevoie de un miracol.

De fapt, potrivit observatorilor, Pyongyang a mărit arsenalul său în mod semnificativ. Criticii lui Trump mai spun că abordarea sa față de Kim a dăunat relațiilor cu aliați cheie, inclusiv Seul.

În propria sa biografie despre administrația Trump, Bolton nu menționează incidentul din Singapore descris de Sanders, deși el spune că Trump vorbea cu Kim despre sport și “împărțea bomboane mentolate”. Bolton mai spune că aghiotanții președintelui n-au vrut să-l lase pe Trump singur cu Kim, ca nu cumva să facă concesii dăunătoare.

Sanders descrie alte aspecte ale politicii lui Trump față de Coreea de Nord, inclusiv interacțiunile cu Dennis Rodman, fostul star NBA care a stabilit o relație unică cu Kim, și eliberarea a trei americani în mai 2018 după ce aceștia fuseseră reținuți în Pyongyang.

Ea nu îl menționează pe Otto Warmbier, un student din Ohio reținut în Coreea de Nord înaintea repatrierii sale către SUA în iunie 2017, care a fost în comă și a arătat semne de tortură. Tânărul de 22 de ani a murit la scurtă vreme după.

Părinții lui Warmbier au spus că “Kim și regimul său dăunător....sunt responsabili de o cruzime și lipsă de umanitate de neimaginat. Nicio scuză sau laudă nu poate schimba asta.”

Deși Trump a recunoscut în Hanoi că “unele lucruri foarte rele i s-au întâmplat lui Otto”, el a adăugat: “Kim îmi spune că nu a știut despre asta și îl voi crede pe cuvânt”.

Redactor: Alexandru Costea