Trump îi declară „inamici” pe toți cei care continuă să folosească termenul de „inteligență artificială” în locul celui decis de el

Președintele american Donald Trump a anunțat joi că toți cei care folosesc în continuare termenul de „inteligență artificială”, în loc de „super inteligență”, așa cum a decretat el, vor fi considerați „inamici”.

„Casa Albă consideră INAMIC pe oricine folosește termenul Inteligență Artificială în loc de noua și mai precisa expresie, larg acceptată, de Super Inteligență”, a scris președintele Donald Trump pe rețeaua lui socială, Truth Social.

Președintele american Donald Trump a decis la sfârșitul lunii septembrie ca administrația SUA să renunțe la termenul „inteligență artificială” și să folosească în schimb denumirea „superinteligență”.

Liderul de la Casa Albă susține că termenul „artificial” face ca tehnologia să pară „falsă”, iar Departamentul de Stat le-a cerut deja diplomaților să adopte noua terminologie în documente, declarații și materiale de presă.

„În urma declarațiilor președintelui de astăzi de la Adunarea Generală, vă rugăm să înlocuiți toate referirile la «Artificial Intelligence» cu «Super Intelligence» în documentele și pozițiile noastre”, se arată în mesaj. Acesta precizează că abrevierea „SI” va fi utilizată „în toate declarațiile, pozițiile și materialele de presă de acum înainte”.

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Editor : B.P.