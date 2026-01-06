Trump îi imploră pe republicani: „Trebuie să câștigați alegerile de la mijloc de mandat!” De ce se teme președintele american

Donald Trump i-a implorat pe republicani să își schimbe soarta politică înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului președintelui, din noiembrie, avertizând că, dacă democrații vor prelua din nou controlul asupra Congresului, el va fi pus sub acuzare pentru a treia oară, scrie Bloomberg.

„Trebuie să câștigați alegerile de la jumătatea mandatului!”, a spus Trump marți, la un eveniment al grupului parlamentar al partidului, din Washington. „Vor găsi un motiv să mă pună sub acuzare. Voi fi pus sub acuzare.”

Trump a oferit un model familiar pentru partidele majoritare, care, în mod tradițional, au pierdut locuri în alegerile din afara anului în care a fost ales președintele: să dea vina pe problemele legate comunicare și să insiste că alegătorii pur și simplu nu văd realizările.

Trump a prezis că Partidul Republican va obține o victorie „epică” și va sfida aceste tendințe. Totuși, sondajele care arată nemulțumirea americanilor față de conducerea sa și de starea economiei sunt un semn prevestitor pentru șansele republicanilor de a păstra controlul asupra Congresului.

Trump și-a exprimat uneori exasperarea față de alegătorii care i-au acordat note slabe pentru modul în care a gestionat țara.

„Aș vrea să-mi puteți explica ce naiba se întâmplă cu mintea publicului, pentru că avem politica corectă”, a spus el.

Trump a lăudat represiunea sa privind migranții, tarifele vamale radicale, eforturile de reducere a costurilor medicamentelor și proiectul său istoric de lege privind impozitele și cheltuielile. De asemenea, a oferit sfaturi pertinente parlamentarilor partidului său cu privire la mesajul lor, îndemnându-i să-i promoveze cu agresivitate prioritățile politice.

În ceea ce privește legea sa fiscală, Trump a spus că „sunt atât de multe avantaje” încât „trebuie să răspândești vestea”.

Discursul încurajator al lui Trump vine la începutul unui an crucial pentru președinte și agenda sa legislativă, cu alegeri din noiembrie care vor determina controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului.

Rata de aprobare a performanței sale în funcție este însă de 36%, potrivit unui sondaj Gallup de la sfârșitul anului, 89% dintre republicani aprobând, dar doar 25% dintre independenți și 3% dintre democrați. Cifra generală este puțin peste minimul său personal de 34% din ianuarie 2021.

Chiar dacă Trump a încercat să-și unească partidul, republicanii din Congres încep anul confruntându-se cu provocări imediate, inclusiv evitarea unei închideri după 30 ianuarie, când fondurile pentru o mare parte din guvernul federal se vor epuiza.

Discursul vine, de asemenea, pe fondul unor întrebări aprinse cu privire la consecințele acțiunii lui Trump de a-l captura pe liderul venezuelean Nicolas Maduro într-un raid militar din weekend, precum și la un vot iminent privind subvențiile Obamacare, cu doar câteva zile înainte de închiderea programului de înscriere.

Unii parlamentari republicani s-au întrebat dacă partidul profită de controlul pe care îl are asupra ambelor camere din Congres pentru a acționa suficient de agresiv ca să-și adopte prioritățile legislative. Alții se tem că partidul nu a făcut suficient pentru a-și promova victoriile politice la putere, cum ar fi pachetul istoric de impozitare și cheltuieli adoptat vara trecută.

Legea „One Big Beautiful Bill” a lui Trump a extins reducerile de impozite adoptate în timpul primului său mandat, împreună cu alte măsuri noi pe care președintele le promisese în campania electorală din 2024, inclusiv scutirea de impozite pentru bacșișuri și ore suplimentare plătite.

Casa Albă a încercat să evidențieze legea, spunând că alegătorii îi vor vedea beneficiile în anul următor și îndemnând alegătorii să acorde administrației mai mult timp pentru a demonstra că politicile sale economice funcționează.

Republicanii se confruntă cu o provocare critică în a face ca acest mesaj să ajungă la alegători.

Citește și:

Trump admite că republicanii ar putea pierde la alegerile din 2026, deși spune că „a creat cea mai mare economie din istorie”

Editor : Ș.R.