Live TV

Trump îl atacă pe Papa Leon: „Nu-mi place de el. E dezastruos în politica externă". Liderul SUA, în chip de Iisus pe rețelele sociale

Data publicării:
bhghs
Foto: Donald Trump, președintele SUA / Sursa foto: Profimedia Images / Papa Leon al XIV-lea. Foto: Profimedia Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, a lansat duminică seara un atac virulent la adresa Papei Leon, calificându-l drept „slab” în privinţa criminalităţii şi „dezastruos” în materie de politică externă, după ce liderul religios a criticat politicile externe şi de imigraţie ale lui Trump, relatează Reuters.

„Papa Leon este SLAB în privinţa criminalităţii şi dezastruos în politica externă. El vorbește despre „teama” față de administrația Trump, dar nu menționează TEAMA pe care Biserica Catolică și toate celelalte organizații creștine au simțit-o în timpul pandemiei de COVID, când preoții, pastorii și toți ceilalți erau arestați pentru că oficiau slujbe religioase, chiar și atunci când ieșeau afară și păstrau o distanță de trei sau chiar șase metri între ei”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

„Leon ar trebui să-şi vină în fire în calitate de Papă”, a scris Trump în postarea sa, declarând ulterior reporterilor că nu este un „mare admirator” al pontifului.

12b95395fef480e3
Președintele american Donald Trump a publicat pe rețeaua Truth Social o imagine care îl înfățișează în chip de Iisus. Sursa: Donald Trump/Truth Social

Papa Leon, cunoscut pentru faptul că îşi alege cuvintele cu grijă, s-a impus ca un critic vehement al războiului dintre SUA şi Israel împotriva Iranului, care a început la 28 februarie.

Papa a declarat că ameninţarea lansată luna aceasta de Trump cu privire la distrugerea civilizaţiei iraniene este „inacceptabilă”. De asemenea, el a făcut apel la o „reflecţie profundă” asupra modului în care sunt trataţi migranţii în SUA sub administraţia Trump.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
viktor orban peter magyar(1)
1
Rezultate alegeri Ungaria 2026: Partidul lui Peter Magyar este câștigător. Orban admite...
viktor orban peter magyar
2
Alegeri în Ungaria 2026. Prezență record la vot. Secțiile din țară s-au închis. Acuzații...
Hungary Election
3
Peter Magyar, liderul Tisza, câștigător al alegerilor din 2026: „Ne-am recâştigat ţara...
Strait of Hormuz
4
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra Strâmtorii...
Donald Trump.
5
Fost director CIA cere demiterea „dezechilibratului” Donald Trump: „Al 25-lea amendament...
Reacție-fulger în Grecia: Răzvan Lucescu a refuzat "ordinul" lui Ivan Savvidis și a plecat din țară!
Digi Sport
Reacție-fulger în Grecia: Răzvan Lucescu a refuzat "ordinul" lui Ivan Savvidis și a plecat din țară!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump semneaza un decret
Trump anunță că sumele cheltuite de SUA pentru NATO „vor fi supuse unei analize amănunțite”
nave in strâmtoarea ormuz
Trump blochează Strâmtoarea Ormuz. Embargou major pentru navele iraniene din această după-amiază. „Iranul este într-o situație proastă”
lego trump iran video
Creatorul clipurilor virale AI în stil Lego pentru Iran a stat de vorbă cu BBC. Experții spun că este o propagandă puternică
banner stramtoarea ormuz - iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 45. Trump: „Nu-mi pasă dacă iranienii se întorc la negocieri sau nu”
USA and China trade war. China and United States of America trade, duty, tariffs war
„O intensificare a competiției geopolitice”. China și Iranul au folosit economia globală ca armă pentru a învinge SUA la propriul joc
Recomandările redacţiei
Parties Break Out In Budapest Streets After Opposition Win, Hungary - 13 Apr 2026
Budapesta, transformată în arenă de petrecere după alegerile care au...
ilustrație cu fregata F126, proiect dezvoltat pentru marina militară a Germaniei
Reînarmarea Europei dă piept cu realitatea: Cum a ajuns F126 unul...
TISZA
Tisza, partidul lui Peter Magyar, obține majoritatea calificată în...
agent imobiliar, casa, cheie
Prețurile locuințelor cresc în România peste media UE. Ce se întâmplă...
Ultimele știri
Premierul slovac Robert Fico reacționează după alegerile din Ungaria și îi promite o „cooperare strânsă” lui Peter Magyar
Constanţa: Bărbat cu arsuri la faţă după o explozie într-un apartament. 14 persoane au ieşit din bloc
Eric Swalwell s-a retras din cursa pentru funcția de guvernator al statului California, după acuzațiile de hărțuire sexuală și viol
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Harry susține că relația dintre el și regele Charles ar fi fost sabotată de curteni. Cum a răspuns...
Cancan
Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în urmă cu puțin timp. S-a scris istorie cu un RECORD incredibil
Fanatik.ro
Românii ar putea scăpa de chinul copiilor după cartea de identitate. Debirocratizare sub amenințarea amenzii
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, în mare secret, cu sicriul lui Mircea Lucescu la ora 7:30 în dimineața înmormântării...
Adevărul
Cine câștigă și cine pierde după alegerile istorice din Ungaria: Trump și Putin rămân fără cel mai important...
Playtech
Cum ai putea lua pensie dacă faci muncă în gospodărie. Tipurile de activități pentru care primești bani
Digi FM
Săptămâna Luminată 2026. Când se spală rufe. Ce alte tradiții sunt în fiecare zi
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A venit "nota de plată" pentru Gigi Becali, după ce a dat radarul peste cap și i-a certat pe polițiști
Pro FM
Cum arată Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic, la aproape 50 de ani. Și-a etalat formele voluptoase...
Film Now
Nicole Kidman și Jamie Lee Curtis au legat o prietenie profundă la filmările pentru „Scarpetta”. „Ea are...
Adevarul
Castelul din Carpați, redescoperit pe un traseu spectaculos. Misterele cetății Colț, părăsită de secole la...
Newsweek
Venituri nepermanente ignorate la pensie. Pensionarii trebuie să refacă adeverințele contra unei sume mari
Digi FM
Cum păstrezi corect mâncarea de Paște. Greșelile care îți pot strica preparatele în doar câteva ore
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
James Cameron crede că AI ar putea duce la o apocalipsă provocată de roboți, ca cea din „Terminator 2”
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...