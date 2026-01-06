Live TV

Video Trump îl ironizează pe Macron și anunță ce au discutat despre tarife: „Orice vrei tu, Donald. Doar să nu spui populației. Te implor”

President Donald Trump Hosts Multilateral Meeting With European Leaders At The White House - 18 Aug 2025
Emmanuel Macron, la discuțiile cu Trump de la Casa Albă. Foto: Profimedia
„Donald, ai un acord. Aș fi încântat să cresc prețurile medicamentelor cu 200% sau cât vrei"

Donald Trump l-a ironizat pe președintele Franței în discursul lui în fața republicanilor. Liderul de la Casa Albă a vorbit despre o conversație pe care spune că ar fi avut-o cu Emmanuel Macron despre tarifele la medicamente. Liderul american spune că președintele francez i-a spus că ar vrea să crească prețurile, dar ar ascunde asta de locuitorii țării sale, anunță Daily Express.

Donald Trump a declarat că liderul francez a fost forțat să participe la negocieri, întrucât Washingtonul a presat aliații să majoreze prețurile medicamentelor eliberate pe bază de rețetă.

Îl știți pe Emmanuel Macron? Macron. Îmi place accentul francez. Emmanuel. Le-am spus: ascultați, va trebui să măriți puțin prețurile, pentru că noi plătim de 14 ori mai mult decât voi. E mult, nu? Plătim niște sume uriașe. Cu alte cuvinte, noi acoperim tot acest deficit. «Nu, nu, nu, Donald, nu vom putea face asta. Domnule președinte, vă rog să mă scuzați». Majoritatea îmi spun „Domnule Președinte”. Cu excepția celor care nu mă respectă, ei îmi spun Donald. Și probabil sunt mulți. Dar el a spus: „nu, nu, nu.” Putin îmi spune „Domnule Președinte”. (...) Emmanuel spune: „Nu vom face asta.” Ba da, Emmanuel, 100%”, a declarat Trump.

 Trump a făcut aceste declarații în timp ce critica ceea ce a descris drept practici globale de stabilire a prețurilor nedrepte, care au determinat consumatorii americani să plătească mult mai mult decât restul lumii.

Vorbind despre relațiile sale cu Franța, președintele american a afirmat că l-a confruntat direct pe Emmanuel Macron cu privire la costul medicamentelor eliberate pe bază de rețetă, susținând că Statele Unite plătesc „de 14 ori mai mult” decât alte țări pentru aceleași medicamente, dar și faptul că America subvenționează efectiv prețurile mai mici din Europa și din afara acesteia.

„Donald, ai un acord. Aș fi încântat să cresc prețurile medicamentelor cu 200% sau cât vrei”

Potrivit lui Trump, Franța și alte câteva țări au respins inițial solicitările de creștere a prețurilor medicamentelor, înainte de a-și schimba rapid poziția sub presiunea Washingtonului.

Și am spus: „Deci o să o faci, Emmanuel?” „Nu, nu o voi face.” I-am spus: „Bine, uite cum stă treaba, Emmanuel. Dacă până luni nu ești de acord cu absolut tot ce vrem noi, pun un tarif de 25% pe tot ce iese din Franța, inclusiv vinurile tale, șampaniile tale și tot restul. „Nu, nu, nu, nu poți face asta.”
Am spus: „Ba pot face asta și o voi face”. (...) Nu-ți face griji. Nu va fi chiar atât de rău. Trebuie doar să le explici oamenilor tăi, celor 39 de milioane de oameni, care, apropos, nu votează prin poștă. Ei votează pe hârtie. Au încercat votul prin poștă și a fost fraudă peste tot”, a continuat liderul de la Casa Albă.

În timp ce povestea presupusa conversație, Trump l-a ironizat pe președintele francez adoptând un accent francez, prezentându-l ca pe cineva care implora să evite reacțiile negative ale opiniei publice.

Emmanuel mi-a spus: „Donald, ai un acord. Aș fi încântat să cresc prețurile medicamentelor pe bază de rețetă cu 200% sau cât vrei. Ar fi o onoare. Orice vrei tu, Donald, te rog. Doar să nu spui populației. Te rog, Donald, te implor”. Toate țările au spus același lucru”.

