Trump îl roagă pe „mult-stimatul” Lukașenko să mai elibereze 50 de deținuți politici. A numit și un emisar pentru Minsk

Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko. Foto: Profimedia

Donald Trump a decis să-l numească pe John Cole, care a ajutat la negocierea cu Alexander Lukașenko pentru eliberarea a peste cincizeci de deținuți politici, în calitate de trimis special în Belarus. Acum, președintele SUA speră că Lukașenko va elibera încă o dată aceeași cantitate.

Trump a anunțat transferul lui Cole, care anterior a fost avocatul său și acum este adjunctul trimisului special pentru Ucraina, Kellogg, în Belarus, relatează Bloomberg. Trump l-a lăudat pe Cole pentru eforturile depuse în vederea eliberării a „100 de ostatici” și a declarat că „urmărește eliberarea a încă 50”. „Aș dori să-i mulțumesc în avans mult-stimatului președinte al Belarusului, Alexander Lukașenko, pentru disponibilitatea sa de a lua în considerare eliberarea suplimentară a acestor persoane”, a scris Trump într-o postare.

Pe 21 iunie, când Kellogg se afla la Minsk, Lukașenko a grațiat, la cererea Washingtonului, 14 condamnați în principal străini, precum și pe Serghei Tihhanovski, soțul Svetlanei Tihhanovskaia, care l-a înlocuit în alegerile prezidențiale din 2020 și, după toate datele, le-a câștigat. Iar pe 11 septembrie, Lukașenko, „pornind de la principiile umanismului”, a grațiat 52 de deținuți, printre care, potrivit comunicatului oficial al Minskului, se aflau „lideri și membri ai organizațiilor extremiste și teroriste, participanți la revolte în masă, reprezentanți ai mass-media extremiste și distructive”. În această zi, Lukașenko s-a întâlnit cu Cole, care a lucrat activ la această înțelegere și l-a informat pe liderul belarus despre decizia lui Trump de a ridica sancțiunile impuse companiei „Belavia” în schimb.

