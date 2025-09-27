Trump îndeamnă Microsoft să concedieze o fostă responsabilă a administraţiei Biden. „E o amenințare la adresa securității naționale”

Preşedintele american Donald Trump a declarat că Microsoft ar trebui să o concedieze pe Lisa Monaco, o democrată pe care gigantul tehnologic american a angajat-o recent, după ce aceasta a ocupat funcţia de procuror general adjunct în timpul mandatului lui Joe Biden.

Acesta este cel mai recent exemplu al presiunii pe care preşedintele republican o exercită deschis împotriva foştilor oficiali din administraţiile Obama şi Biden, pe care îi acuză că au desfăşurat o „vânătoare de vrăjitoare” împotriva sa, scrie AFP, potrivit Agerpres.

„Sunt de părere că Microsoft ar trebui să o concedieze imediat pe Lisa Monaco”, a scris Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, afirmând despre femeia de 57 de ani că este „coruptă”.

Microsoft a angajat-o pe Monaco pentru poziţia strategică de şef al departamentului de afaceri internaţionale, unde, potrivit fostului magnat al afacerilor, aceasta va gestiona informaţii extrem de sensibile.

„Ea reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a Statelor Unite, în special având în vedere contractele dintre Microsoft şi guvernul american”, a afirmat Donald Trump.

Republicanul de 79 de ani, care a făcut obiectul a două proceduri de impeachment şi al mai multor procese, i-a cerut recent procurorului său general, Pam Bondi, să intensifice urmărirea penală împotriva celor pe care îi acuză că au contribuit fără motiv la problemele sale.

Donald Trump a salutat inculparea, joi, a fostului şef al FBI James Comey, pe care o ceruse public, iar vineri a lansat un apel la alte urmăriri penale împotriva altor duşmani ai săi.

Editor : B.P.