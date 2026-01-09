Live TV

Donald Trump intenționa încă un atac asupra Venezuelei. Ce l-a determinat pe președintele american să anuleze în ultimul moment

Donald Trump. Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri pe reţeaua sa Truth Social că a „anulat” un nou atac în Venezuela, după eliberarea unui „număr mare de deţinuţi politici” de către Caracas, relatează AFP.

„Venezuela eliberează un număr mare de deţinuţi politici, în semn de «căutarea a păcii». Este un gest foarte important şi chibzuit”, apreciază președintele SUA, scrie news.ro.

„Statele Unite şi Venezuela lucrează bine împreună, mai ales în ceea ce priveşte reconstrucţia industriei petroliere”, se felicită el.

„Mulţumită acestei cooperări, am anulat al doilea val de atacuri avute în vedere mai înainte, care nu pare necesar”, anunţă el.

„Însă, toate navele vor rămîne pe loc, din motive de siguranţă şi securitate”, a continuat.

Miliardarul republican intenţionează să pună mâna pe petrolul venezuelean, după ce l-a îndepărtat de la putere pe Nicolas Maduro.

„Cel puţin 100 de miliarde de dolari vor fi investite de MARILE COMPANII PETROLIERE, cu care mă voi întâlni azi (vineri), la Casa Albă”, a scris vineri pe Truth Social Donald Trump.

El urmează să-i primească pe conducătorii marilor companii petroliere, cu scopul de a încerca să-i determine să-i susţină strategia în Venezuela, unde vrea să impună o tutelă petrolului venezuelean timp de mulţi ani de zile.

Venezuela deţine cele mai mari zăcăminte de petrol din lume (303.221 milionae de barili), potrivit Organizaţiei Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEP), urmată de Arabia Saudită ((267.200 milioane de barili) şi Iran.

Însă producţia petrolieră venezueleană este slabă, plafonată la un milionde barili pe zi, după decenii de subinvestiţii, care au lăsat infrastructura petrolieră într-o stare jalnică.

