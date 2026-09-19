Trump interzice accesul jurnaliştilor CNN, MSNOW şi Politico la Casa Albă. „Vor urma şi alte media care răspândesc informaţii false”

Donald Trump şi-a intensificat conflictul cu mass-media, anunţând vineri că interzice accesul la Casa Albă posturilor de televiziune CNN şi MSNOW (fostul MSNBC), precum şi publicaţiei online Politico „cu efect imediat”. „Vor urma şi alte canale media care răspândesc informaţii false”, a ameninţat preşedintele american pe reţeaua sa socială Truth Social.

„Sunt mândru să anunţ că, cu efect imediat, interzic accesul la Casa Albă al canalelor de ştiri false CNN, MSNOW (care şi-au schimbat recent numele din MSNBC din cauza lipsei de audienţă şi credibilitate!) şi Politico (beneficiarii unui abonament ilegal şi ridicol de 8 milioane de dolari, un record absolut, acordat direct de Guvernul Statelor Unite, sub conducerea lui 'Crooked' Joe Biden, pentru a-i menţine «în viaţă». Mie mi se pare a fi corupţie!), la Casa Albă, ca urmare a „relatărilor” lor constante de ŞTIRI FALSE! Organismele de presă nu ar trebui să poată scrie sau relata în mod constant FICŢIUNE şi MINCIUNI atunci când acoperă subiecte legate de preşedintele Statelor Unite, administraţia Trump sau Statele Unite ale Americii. Vor urma şi alte canale media care difuzează ştiri false. Vă mulţumesc pentru atenţia acordată acestei chestiuni! Preşedintele DONALD J. TRUMP", este mesajul liderului de la Casa Albă.

Republicanul în vârstă de 80 de ani a atacat de numeroase ori jurnaliştii sau mass-media care nu i-au plăcut prin modul în care au prezentat ştirile, fie în instanţă, fie pe Truth Social, fie verbal, în cadrul discuţiilor cu jurnaliştii. De asemenea, el a interzis accesul agenţiei de presă Associated Press, un pilon al jurnalismului american, în Biroul Oval, după ce aceasta a refuzat să adopte denumirea „Golful Americii” pentru Golful Mexic.

Acest anunţ spectaculos de vineri, ale cărui repercusiuni concrete încă nu sunt clare, survine într-un moment de mare dificultate politică pentru Donald Trump. Preşedintele american este din ce în ce mai nepopular din cauza costului ridicat al vieţii în Statele Unite şi a creşterii vertiginoase a preţului combustibilului.

Americanii critică, de asemenea, decizia sa de a declanşa un conflict cu Iranul, al cărui deznodământ este mai incert ca niciodată. Potrivit sondajelor, Partidul Republican riscă să piardă controlul asupra uneia, dacă nu chiar asupra ambelor camere ale Congresului american, în urma alegerilor legislative din 3 noiembrie.

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Editor : Sebastian Eduard