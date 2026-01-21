Președintele SUA, Donald Trump, a ironizat alegerea președintelui francez Emmanuel Macron de a purta ochelari de soare din cauza unei afecțiuni oculare, atunci când a vorbit la Forumul Economic Mondial. „L-am văzut ieri cu acei ochelari de soare frumoși. Ce naiba s-a întâmplat?”, a spus Trump în timpul discursului său la summitul de la Davos. Oficialii francezi au declarat că Macron are o ruptură de vas de sânge la ochi. În ultimele zile, el a apărut în public purtând ochelari de soare de tip aviator, anunță Politico.

Macron, care fusese văzut purtând ochelari de soare în timpul unei inspecții a trupelor în aer liber, și-a început discursul de Anul Nou adresat forțelor armate franceze prin a le menționa prezența. „Vă rog să-mi iertați aspectul inestetic al ochiului meu. Este, desigur, ceva complet inofensiv”, a spus el.

„Pur și simplu vezi o referință neintenționată la «Ochiul Tigrului»... Pentru cei care sesizează referința, este un semn de determinare”, a glumit el. Aceasta a fost o aluzie evidentă la melodia tematică de succes a trupei rock americane Survivor din filmul din 1982 Rocky III, cu Sylvester Stallone în rol principal.

„Îmi place de el, chiar îmi place. Greu de crezut, nu-i așa?” a continuat Trump înainte de a acuza Franța că profită de SUA în ceea ce privește medicamentele eliberate pe bază de rețetă de peste 30 de ani.

Trump a folosit discursul său pentru a povesti o conversație cu Macron, relatând că l-a presat pe președintele francez să crească prețurile medicamentelor eliberate pe bază de rețetă, amenințându-l cu tarife vamale mari.

„Dacă nu o faceți, voi aplica o taxă de 25% pe tot ceea ce vindeți Statelor Unite, voi aplica o taxă de 100% pe vinurile și șampaniile voastre”, a declarat el publicului de la Davos, înainte de a afirma că Franța „a înșelat” Statele Unite timp de trei decenii.

„Nu, nu, Donald, o voi face. O voi face”, a spus Trump, imitându-l pe Macron.

