Trump își consolidează şi mai mult controlul asupra Partidului Republican: Candidatul susţinut de el câştigă alegerile primare în Texas

Preşedintele american Donald Trump şi-a consolidat şi mai mult controlul asupra Partidului Republican, marţi, în timp ce candidatul său favorit într-un tur doi al alegerilor primare din Texas, Ken Paxton, afectat de scandaluri, l-a învins în ultimă instanţă pe senatorul John Cornyn, relatează AFP și News.ro.

Victoria răsunătoare a lui Paxton, anunţată rapid de Fox News şi CNN după închiderea sesiunilor de votare, a subliniat puterea continuă a lui Trump de a face sau de a distruge carierele politice republicane - chiar dacă parlamentarii încep să se revolte din cauza războiului din Iran, a proiectului său de sală de bal de la Casa Albă şi a unui fond de compensare pentru aliaţii săi.

Cornyn, senator cu patru mandate şi fost candidat la funcţia de lider republican, a început anul ca favorit al establishmentului.

Susţinerea târzie a lui Trump a transformat cursa, oferindu-i lui Paxton un impuls decisiv şi pedepsindu-l pe Cornyn, după ce nu a mai fost în pas cu preşedintele.

Rezultatul a expus încă o dată tensiunea centrală cu care se confruntă republicanii înaintea alegerilor intermediare din noiembrie: o susţinere a lui Trump poate fi decisivă într-o alegere primară, dar preşedintele favorizează adesea candidaţii de extremă dreapta, despre care strategii partidului se tem că s-ar putea dovedi mai slabi la alegerile generale.

Paxton, procurorul general al Texasului, a supravieţuit anilor de scandaluri juridice, etice şi personale, inclusiv o punere sub acuzare în 2023 de către Camera Reprezentanţilor din Texas, condusă de republicani, acuzaţii de luare de mită şi abatere profesională şi un divorţ dificil.

Bărbatul în vârstă de 63 de ani a fost achitat de Senatul Texasului după procesul de punere sub acuzare şi a prezentat mult timp acuzaţiile împotriva sa ca fiind motivate politic.

Cornyn, prin contrast, era un conservator instituţional ferm, care reprezentase Texasul în Senat din 2002 şi construise legături strânse cu clasa donatorilor statului şi cu conducerea republicană de la Washington.

Cea mai puternică forţă

Marţi, Paxton a câştigat uşor, cu peste 60% din voturi, a relatat presa americană. La o petrecere de sărbătorire a victoriei sale, el i-a mulţumit lui Trump.

"Când toţi cei din Washington i-au spus să mă abandoneze şi să-i abandoneze pe oamenii din Texas, nu a ascultat", a spus Paxton.

El a numit susţinerea lui Trump "cea mai puternică forţă din politică".

Trump l-a lăudat pe Paxton, în weekend, într-o postare pe Truth Social, numindu-l un luptător loial, spunând că a fost alături de "preşedintele tău preferat, ME" - plângându-se în acelaşi timp că Cornyn nu a luptat suficient pentru priorităţile sale.

Marţi seară, Trump a postat fotografii cu el şi Paxton, cu legende "Ken Paxton câştigă" şi "Susţinut de preşedintele Trump!".

Paxton îl va înfrunta acum pe democratul James Talarico, un reprezentant de stat şi o figură naţională în ascensiune, care a strâns sume mari şi susţine că ambii republicani reprezintă un sistem politic defect, înclinat spre donatorii bogaţi.

Republicanii sunt încă favoriţi în Texas, însă democraţii îl văd pe Paxton ca fiind candidatul mai riscant şi cred că avantajul său i-ar putea ajuta să facă o miză serioasă pentru o victorie la nivel de stat.

Victoria lui Paxton va adânci probabil neliniştea în rândul republicanilor din Senat, mulţi dintre aceştia îndemnându-l pe Trump să-l susţină pe Cornyn şi care acum se tem că partidul va trebui să cheltuiască sume mari pentru apărarea unui loc care în mod normal nu ar trebui să fie competitiv.

Liderul majorităţii din Senat, John Thune, a avertizat săptămâna trecută că înfruntarea senatorilor în funcţie poate avea consecinţe, spunând că intervenţiile lui Trump ar putea face ca avansarea agendei sale să fie "mai complicată".

Această îngrijorare a început deja să se manifeste, unii republicani distanţându-se de Trump din cauza războiului împotriva Iranului, a finanţării propuse pentru sala sa de bal de la Casa Albă şi a fondului său de compensare.

Pentru Trump, însă, rezultatul din Texas a adăugat o altă victorie unui turneu de revanşă din sezonul primar care a ajutat deja la înlăturarea senatorului Bill Cassidy din Louisiana, care a votat pentru punerea sub acuzare a lui Trump, a congresmanului Thomas Massie din Kentucky, care a susţinut publicarea aşa-numitelor dosare Epstein, şi a legislatorilor statului Indiana, care s-au opus cererilor sale de redefinire a circumscripţiilor electorale.

În discursul său de învins, Cornyn a citat scriptura pentru a spune: "Am luptat lupta cea bună, am terminat cursa şi mi-am păstrat credinţa".

