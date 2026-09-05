Live TV

Trump își ia avionul-cadou din Qatar în Irlanda: de ce noul Air Force One ridică întrebări de securitate

Data actualizării: Data publicării:
New Air Force One Formation Flight With F-22 Fighter Jets
Noul avion Air Force One, un cadou din partea Qatarului. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele SUA Donald Trump intenţionează să folosească avionul primit cadou din Qatar şi utilizat ca Air Force One atunci când va călători în Irlanda, în cursul acestei luni, a declarat pentru CNN un oficial de rang înalt de la Casa Albă. Decizia vine la doar două luni după ce Trump a zburat cu aeronava în Turcia, dar a părăsit apoi ţara în secret la bordul unui alt avion, din cauza unor preocupări legate de securitate, scrie News.ro.

CNN relata la acea vreme că luxosul Boeing oferit de Qatar – un cadou necondiţionat, a cărui valoare este estimată la aproximativ 400 de milioane de dolari – nu dispunea de aceleaşi capacităţi de protecţie în medii internaţionale periculoase precum aeronavele Air Force One mai vechi, potrivit a două surse familiarizate cu situaţia. O a treia sursă a afirmat însă că avionul este echipat cu multe dintre aceleaşi sisteme ca aeronavele mai vechi.

După călătoria în Turcia, Trump a declarat, la sfârşitul lunii iulie, că noul Air Force One va fi în curând „echipat la capacitate maximă”, părând astfel să admită că aeronava nu este dotată la fel de complet ca avioanele mai vechi, după ce a fost întrebat despre sistemele sale de apărare antirachetă. El a reiterat acest lucru vineri, în Biroul Oval, insistând că, deşi aeronava este deja bine echipată, va beneficia de îmbunătăţiri suplimentare.

„Are o mulţime de dotări, dar pentru a fi echipat la capacitate maximă, adică să poţi merge în orice teritoriu, va dura aproximativ 60 de zile”, a declarat Trump.

Preşedintele a continuat să folosească noul avion în această vară pentru deplasările pe teritoriul Statelor Unite. Trump a declarat vineri că, la finalul mandatului său, aeronava urmează să ajungă la muzeul său prezidenţial.

Oficialul de rang înalt de la Casa Albă, care a precizat că modernizările avionului sunt programate pentru această toamnă, a afirmat că aeronava poate fi folosită în siguranţă pentru deplasări internaţionale în ţări care nu sunt considerate ostile, inclusiv Irlanda, şi că preşedintele intenţiona de mult timp să o utilizeze pentru această călătorie. Trump a spus că avionul va fi trimis pentru modernizare în luna octombrie.

Trump s-a lăudat în repetate rânduri cu noua aeronavă şi, potrivit informaţiilor publicate anterior de CNN, şi-a exprimat în privat furia faţă de relatările despre deficienţele acesteia.

În această vară, el a prezentat avionul la baza militară Joint Base Andrews, numindu-l „cel mai luxos avion din lume”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Freddie Mercury și Mary Austin, la petrecerea de ziua de naștere a solistului Queen, în 1985
1
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă...
carte de identitate inquam octav ganea
2
Funcţionar de la Evidenţa Persoanelor, arestat la domiciliu. Este acuzat că primea bani...
anaf captura
3
Un inspector ANAF ar fi acceptat 1,5 milioane de euro de la un afacerist ca să-l ajute să...
Volodimir Zelenski
4
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului...
ratko Mladic
5
Trupul lui Ratko Mladic a ajuns la Belgrad: zeci de tineri l-au salutat pe traseul din...
Surprize mari la US Open: Sorana Cîrstea a scăpat de două adversare de TOP de pe partea ei de tablou
Digi Sport
Surprize mari la US Open: Sorana Cîrstea a scăpat de două adversare de TOP de pe partea ei de tablou
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin și Donald Trump.
„Putin nu are intenţia de a ataca teritoriul NATO” dă asigurări Donald Trump, care spune că va vorbi cu liderul rus
World Cup Draw, Washington - 05 Dec 2025
Trump sugerează că SUA ar avea o propunere concretă pentru încetarea războiului din Ucraina: „I-am trimis pe Witkoff și Kushner”
donald trump profimedia
Trump ameninţă că va opri comerţul cu ţările faţă de care SUA au deficit dacă Fed nu va reduce drastic dobânzile
World Cup Draw, Washington - 05 Dec 2025
Trump răspunde zvonurilor: „Nu port perucă”
President Donald J. Trump delivers remarks during a Rose Garden Dinner at the White House in Washington, D.C., September 2, 2026. Trump speaks from a presidential lectern during the evening gathering. Image courtesy of the White House.
Casa Albă transformă deportările în joc video. „Rio Run”, inspirat de „Snake”, îi pune pe jucători să prindă migranți
Recomandările redacţiei
avioane antonov aeroport leipzig profimedia-1121158272
„Războiul hibrid” al Rusiei în Europa și o caracteristică a...
o femeie in varsta care isi numara banii
Harta veniturilor din România. Unde sunt cele mai mari pensii și cele...
RO Wallet va permite păstrarea pe telefon a mai multor documente digitale. Foto Getty Images
Ce este RO Wallet, noul portofel digital al românilor. Cum va...
19.08.2023: Maschinenmensch, Künstliche Intelligenz Daten Datenstrom maschinelles Lernen Digitalisierung Techologie, Bil
AI devine tot mai greu de supravegheat, pe măsură ce capătă abilități...
Ultimele știri
„Mă văd luând viața altcuiva?” Ce spun elevii care au terminat cursul „Apărarea Ucrainei” și ce învață la școală
Schimbări majore în preferințele ucrainenilor. Pe cine ar alege ei în locul lui Zelenski, după ani de război și scandaluri de corupție
Prețul gazelor ar putea crește la iarnă. Europa nu a reușit să-și umple instalațiile de stocare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arăta Sharon Stone acum 50 de ani. Actrița participa la concursuri de frumusețe înainte de succesul de la...
Cancan
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
Fanatik.ro
O zi cu Gigi Becali în pustiul de la Techirghiol unde-şi apără biserica. Reportaj Fanatik cu patronul FCSB și...
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Ioan Andone a anunțat favorita din derby-ul Dinamo – FCSB! Antrenorul care l-a impresionat pe legendarul...
Adevărul
Destinația din Europa cu plaje ca în Caraibe, peisaje spectaculoase și ape turcoaz. Bijuteria Mediteranei...
Playtech
400 de radare fixe schimbă regulile pe șoselele din România. Drumurile pe care vor fi montate camerele care...
Digi FM
„Inima mi-e mult mai ușoară acum”. Doi muncitori au fost salvați dintr-un tunel, după o săptămână de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
O femeie a oprit o mașină în stradă și ce a urmat face înconjurul lumii! Spaniolii exclamă: ”Avem clipul...
Pro FM
Cât o costă pe Andreea Bănică începutul școlii. A dat 700 de lei pe manuale: "Dacă îmi permit să-i țin la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
George Clooney și-a ipotecat casa și s-a plătit cu doar 1 dolar pentru a face un film. Dezvăluiri despre...
Adevarul
Victor Ponta, la „Interviurile Adevărul”, despre întârzierea formării Guvernului: „Cât mai putem ține România...
Newsweek
Pensie fără vechime? Ce se întâmplă cu anii munciți dacă angajatorul nu a plătit contribuțiile la stat
Digi FM
Cristina Spătar, sinceră despre problemele de sănătate. Cântăreața a intrat în depresie: „Am văzut cada plină...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Legătura neașteptată dintre gingii și creier. Boala gingivală poate accelera îmbătrânirea unei zone esențiale
Digi Animal World
Creatură uriașă, surprinsă lângă o plajă din New York. Manta de aproape 8 metri a apărut chiar în apropierea...
Film Now
Sandra Bullock, declarație rară despre viața amoroasă, la trei ani de la moartea iubitului. Ce i-a spus fiica...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”