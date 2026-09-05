Trump își ia avionul-cadou din Qatar în Irlanda: de ce noul Air Force One ridică întrebări de securitate

Preşedintele SUA Donald Trump intenţionează să folosească avionul primit cadou din Qatar şi utilizat ca Air Force One atunci când va călători în Irlanda, în cursul acestei luni, a declarat pentru CNN un oficial de rang înalt de la Casa Albă. Decizia vine la doar două luni după ce Trump a zburat cu aeronava în Turcia, dar a părăsit apoi ţara în secret la bordul unui alt avion, din cauza unor preocupări legate de securitate, scrie News.ro.

CNN relata la acea vreme că luxosul Boeing oferit de Qatar – un cadou necondiţionat, a cărui valoare este estimată la aproximativ 400 de milioane de dolari – nu dispunea de aceleaşi capacităţi de protecţie în medii internaţionale periculoase precum aeronavele Air Force One mai vechi, potrivit a două surse familiarizate cu situaţia. O a treia sursă a afirmat însă că avionul este echipat cu multe dintre aceleaşi sisteme ca aeronavele mai vechi.

După călătoria în Turcia, Trump a declarat, la sfârşitul lunii iulie, că noul Air Force One va fi în curând „echipat la capacitate maximă”, părând astfel să admită că aeronava nu este dotată la fel de complet ca avioanele mai vechi, după ce a fost întrebat despre sistemele sale de apărare antirachetă. El a reiterat acest lucru vineri, în Biroul Oval, insistând că, deşi aeronava este deja bine echipată, va beneficia de îmbunătăţiri suplimentare.

„Are o mulţime de dotări, dar pentru a fi echipat la capacitate maximă, adică să poţi merge în orice teritoriu, va dura aproximativ 60 de zile”, a declarat Trump.

Preşedintele a continuat să folosească noul avion în această vară pentru deplasările pe teritoriul Statelor Unite. Trump a declarat vineri că, la finalul mandatului său, aeronava urmează să ajungă la muzeul său prezidenţial.

Oficialul de rang înalt de la Casa Albă, care a precizat că modernizările avionului sunt programate pentru această toamnă, a afirmat că aeronava poate fi folosită în siguranţă pentru deplasări internaţionale în ţări care nu sunt considerate ostile, inclusiv Irlanda, şi că preşedintele intenţiona de mult timp să o utilizeze pentru această călătorie. Trump a spus că avionul va fi trimis pentru modernizare în luna octombrie.

Trump s-a lăudat în repetate rânduri cu noua aeronavă şi, potrivit informaţiilor publicate anterior de CNN, şi-a exprimat în privat furia faţă de relatările despre deficienţele acesteia.

În această vară, el a prezentat avionul la baza militară Joint Base Andrews, numindu-l „cel mai luxos avion din lume”.

Editor : B.E.