Trump își pierde interesul pentru negocierile privind Ucraina, concentrându-se pe Iran. „Nu e nimic de discutat”  (Financial Times)

Potrivit Financial Times, președintele SUA, Donald Trump, își pierde interesul pentru negocierile de pace din Ucraina, concentrându-se pe Iran.

FT a afirmat că procesul de negociere a ajuns într-un impas din cauza faptului că Trump își pierde interesul pentru o soluționare pașnică a conflictului din Ucraina.

În opinia a patru diplomați ai UE implicați în negocierile cu Ucraina, conflictul din Orientul Mijlociu a distras atenția Washingtonului de la un acord de pace între Rusia și Ucraina.

Avantaj Rusia

Între timp, diplomații afirmă că întreaga situație este în avantajul Rusiei, datorită prețurilor mai mari la petrol, suspendării sancțiunilor americane și epuizării rapide a stocurilor de arme americane de care au nevoie Forțele Armate ale Ucrainei.

Discuțiile dintre oficialii ucraineni și ruși, în care SUA acționează ca mediator, se află „într-adevăr în zona de pericol”, a declarat un înalt oficial european.

Ultimele negocieri trilaterale de pace au avut loc la Geneva, în perioada 17-18 februarie. Următoarea rundă, care urma să aibă loc pe 5 martie la Abu Dhabi, a fost amânată din cauza atacurilor SUA-Israel asupra Iranului, iar o nouă dată și un nou loc de desfășurare nu au fost încă anunțate.

„Orientul Mijlociu a reorientat puternic atenția politică. Pentru noi și pentru Ucraina, este un dezastru”, a spus unul dintre diplomații UE.

Livrările de arme vor întârzia

Țările UE au fost avertizate că livrările de arme americane, în special de sisteme de apărare aeriană, vor fi întârziate, deoarece Washingtonul acordă prioritate clienților din Orientul Mijlociu – o mișcare care ar putea avea repercusiuni grave pentru Kiev.

Deși liderii UE se îndoiesc că negocierile de pace vor avea succes fără o presiune suplimentară asupra Moscovei, ei văd acest proces ca o modalitate de a menține interesul SUA pentru situația din Ucraina.

Oficialii UE au încercat să mențină Ucraina în centrul atenției de la începutul atacului SUA-Israel asupra Iranului, de acum două săptămâni.

Vineri, președintele francez Emmanuel Macron l-a primit pe președintele Volodimir Zelenski la Paris pentru a contracara ceea ce un reprezentant al Palatului Élysée a numit „efectul de eclipsă” al războiului din Iran.

Cancelarul german Friedrich Merz a vizitat Casa Albă la trei zile după ce SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, aducând hărți și grafice pentru a pleda în favoarea unei presiuni sporite asupra Moscovei.

Cu toate acestea, Trump nu a fost dispus să poarte o discuție detaliată și rămâne convins că Rusia este puternică, iar Ucraina este slabă, au remarcat surse familiarizate cu desfășurarea discuției.

În timpul întâlnirii, nu au existat semne ale disponibilității SUA de a intensifica presiunea asupra liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. În ultima săptămână, oficialii americani le-au spus colegilor europeni că nu vor mai exista sancțiuni suplimentare împotriva sectorului petrolier rus, au remarcat doi diplomați ai UE.

„Nu e nimic de discutat”

Persoane familiarizate cu desfășurarea discuțiilor au declarat pentru FT că oficialii americani sunt interesați să contribuie la oprirea războiului, dar sunt în mare parte indiferenți față de condițiile în care acesta ar trebui să se încheie.

Un reprezentant al Casei Albe a menționat că Trump și-a păstrat „speranța” că discuțiile vor duce la sfârșitul războiului și că negociatorii americani au înregistrat „progrese semnificative” în ultimele luni.

„Nu cred că rușii vor să aibă din nou discuții în curând, pentru că nu este nimic de discutat”, a spus unul dintre participanții la discuțiile care nu au fost făcute publice.

Editor : Sebastian Eduard