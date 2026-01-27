Agenții din cadrul Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) vor sprijini operațiunile de securitate ale SUA la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia, în februarie, a anunțat marți organizația, stârnind furia unor politicieni italieni de seamă, care au acuzat ICE că încalcă drepturile omului prin represiunea brutală împotriva imigrației în SUA, scriu jurnaliștii France24.

De câteva zile circulau zvonuri că agenția implicată în represiunea adesea brutală a imigranților din Statele Unite ar putea fi implicată în măsurile de securitate ale SUA pentru Jocurile Olimpice din 6-22 februarie, din nordul Italiei. Într-o declarație făcută peste noapte pentru AFP, ICE a spus: „La Jocurile Olimpice, Departamentul de Investigații pentru Securitate Internă (HSI) al ICE sprijină Serviciul de Securitate Diplomatică al Departamentului de Stat al SUA și țara gazdă pentru a verifica și a reduce riscurile provenite de la organizațiile criminale transnaționale.

Toate operațiunile de securitate rămân sub autoritatea italiană.”

Nu se știe dacă HSI a fost implicat în trecut în Jocurile Olimpice sau dacă aceasta este o premieră. Potrivit site-ului web al ICE, HSI investighează amenințările globale, investigând circulația ilegală de persoane, bunuri, bani, contrabandă, arme și tehnologie sensibilă în, din și prin Statele Unite.

Indignare în Italia

ICE a clarificat că operațiunile sale în Italia sunt separate de măsurile de combatere a imigrației ilegale, care sunt efectuate de departamentul Enforcement and Removal Operations (ERO).

„Evident, ICE nu desfășoară operațiuni de combatere a imigrației ilegale în țări străine”, a declarat acesta.

Protecția cetățenilor americani în timpul Jocurilor Olimpice din străinătate este asigurată de Serviciul de Securitate Diplomatică (DSS) al Departamentului de Stat. Cu toate acestea, indignarea față de operațiunile ICE privind imigrația în Statele Unite este împărtășită de mulți în Italia, în urma morții a doi civili în timpul unei acțiuni de combatere a imigrației ilegale în Minneapolis.

Primarul de stânga al orașului Milano, care găzduiește mai multe evenimente olimpice, a declarat că ICE „nu este binevenită”.

„Aceasta este o miliție care ucide... Este clar că nu sunt bineveniți în Milano, nu există nicio îndoială în privința asta”, a declarat Giuseppe Sala la postul de radio RTL 102.5. „Nu putem să-i spunem nu președintelui american Donald Trump măcar o dată?”

Alessandro Zan, membru al Parlamentului European din partea Partidului Democrat de centru-stânga, a condamnat acest lucru ca fiind „inacceptabil”. „În Italia, nu vrem pe cei care calcă în picioare drepturile omului și acționează în afara oricărui control democratic”, a scris el pe X.

Vance și Rubio participă la ceremonia de deschidere de la Milano

Autoritățile italiene au negat inițial prezența ICE și apoi au încercat să minimizeze orice rol, sugerând că vor ajuta doar la asigurarea securității delegației americane.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, și secretarul de stat, Marco Rubio, participă la ceremonia de deschidere de la Milano, pe 6 februarie.

Luni, președintele regiunii nordice Lombardia a declarat că implicarea lor se va limita la monitorizarea lui Vance și Rubio.

„Va fi doar un rol defensiv, dar sunt convins că nu se va întâmpla nimic”, a declarat Attilio Fontana reporterilor.

Cu toate acestea, biroul său a emis apoi o declarație în care afirma că nu deținea informații specifice cu privire la prezența lor, ci răspundea la o întrebare ipotetică.

Ministrul de interne Matteo Piantedosi a fost citat luni seara spunând că „ICE, ca atare, nu va opera niciodată în Italia”.

Mii de agenți ICE au fost trimiși de președintele Donald Trump în diferite orașe din SUA pentru a lua măsuri împotriva imigrației ilegale. Acțiunile lor au provocat proteste pe scară largă, iar recentele ucideri ale cetățenilor americani Renee Good și Alex Pretti, ambii în vârstă de 37 de ani, pe străzile din Minneapolis, au stârnit indignare.

Editor : C.A.