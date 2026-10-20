Trump își trimite emisarul la întâlnire cu Zelenski pentru a-i vorbi cu vocea lui Putin: cedează teritoriile (NYT)

Washingtonul intenționează să-l îndemne pe președintele Vladimir Zelenski să facă concesii teritoriale Rusiei pentru a pune capăt războiului. Potrivit ziarului The New York Times, trimisul special al președintelui SUA, Steve Whitcoff, va prezenta această propunere la Oslo, unde urmează să se întâlnească marți cu Zelenski. Conform ziarului, președintele Donald Trump, hotărât să impună Ucrainei un acord de pace, îl convinge pe Zelenski că nu merită efortul să încerce să păstreze controlul asupra părților din Donbas deja ocupate de Rusia.

Mai mult, Casa Albă convinge Kievul că Ucraina va avea de câștigat dacă renunță la obiecțiile sale față de un potențial acord, chiar dacă acesta va fi redactat în mare parte pe condițiile Rusiei. Consilierii lui Trump insistă că războiul se află acum într-un „moment de cotitură”, iar următorul pas îi revine lui Zelenski. Potrivit acestora, președintele ucrainean trebuie să-i demonstreze șefului Casei Albe că este dispus să încheie un acord cu Moscova, chiar dacă acest lucru ar însemna renunțarea la teritoriu suveran.

A doua zi după întâlnirea de la Oslo, la care vor participa premierul Norvegiei, Jonas Gar Stere, și președintele Finlandei, Alexander Stubb, precum și ginerele lui Trump, Jared Kushner (în format online), americanii se vor deplasa la Sankt Petersburg pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin.

După cum subliniază NYT, reprezentanții lui Trump intenționează să facă următorul pas, obținând eliberarea unui cetățean american aflat de mult timp în detenție în Rusia și demonstrând astfel avantajele încheierii unor acorduri cu președintele rus. Conform surselor Axios, este vorba despre cetățeanul american Steven Hubbard, care a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru mercenariat.

La negocierile dintre Whitcoff și Zelenski de la Oslo vor participa, de asemenea, reprezentanți ai UE și ai țărilor NATO, care sunt implicați în elaborarea unei propuneri pentru încetarea războiului. Conform Axios, aceste discuții vor fi o continuare a întâlnirii de la Miami din 9 octombrie. Atunci, potrivit Financial Times, emisarii lui Trump au amenințat că vor opri schimbul de informații și livrările de arme către Kiev, dacă Forțele Armate ale Ucrainei vor continua să atace rafinăriile rusești. Delegația ucraineană nu a mai rămas pentru a doua zi de negocieri și a părăsit Miami.

Editor : A.R.