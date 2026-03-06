Live TV

Trump l-a exclus pe Tucker Carlson din clubul MAGA după criticile aduse războiului cu Iranul: „El s-a rătăcit”. Ce spusese vedeta media

Data publicării:
Donald Trump Tucker Carlson
Donald Trump și Tucker Carlson, în campania electorală din 2024. Foto: Profimedia

Președintele Donald Trump l-a dat afară pe Tucker Carlson din clubul MAGA după ce podcasterul conservator a criticat atacurile militare ale SUA și Israelului împotriva Iranului.

Administrația Trump încearcă din greu să vândă Operațiunea Epic Fury poporului american, în parte prin postarea de videoclipuri promoționale ale atacurilor pe rețelele de socializare, dar Carlson și alții nu sunt de acord, scrie The Independent.

Carlson a calificat decizia lui Trump de a ataca Iranul „absolut dezgustătoare și malefică” într-o declarație pentru Jonathan Karl de la ABC News, când atacurile au început în weekend.

Obiectivul Operațiunii Epic Fury este „eliminarea capacității Iranului de a amenința americanii” a declarat joi amiralul Brad Cooper, care conduce Comandamentul Central al SUA. Trump a afirmat că Iranul își reconstruia programul nuclear și plănuia să atace forțele americane înainte de atacuri.

Carlson a declarat luni în podcastul său: „Acesta este războiul Israelului. Nu este războiul Statelor Unite. Acest război nu este purtat în numele obiectivelor de securitate națională ale Statelor Unite – pentru a face Statele Unite mai sigure sau mai bogate. Acest război nici măcar nu are legătură cu armele de distrugere în masă, cu armele nucleare”.

Pe fondul criticilor lui Carlson la adresa războiului din Iran, Trump l-a atacat pe fostul prezentator al Fox News, spunându-i lui Karl joi: „Tucker și-a pierdut calea”.

„Știam asta de mult timp, iar el nu este MAGA. MAGA salvează țara noastră. MAGA face țara noastră din nou măreață. MAGA înseamnă America First, iar Tucker nu este nimic din toate acestea. Și Tucker nu este suficient de inteligent pentru a înțelege asta”, a spus Trump.

În urma comentariilor președintelui, Carlson i-a spus lui Oliver Darcy de la Status: „Sunt momente în care Trump mă enervează, inclusiv acum”. El a adăugat: „Dar îl voi iubi întotdeauna, indiferent ce spune despre mine”.

