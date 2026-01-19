Live TV

Trump l-a invitat personal pe Lukanșenko să participe la Consiliul pentru Pace. „O recunoaștere a autorității internaționale”

preşedintele din Belarus, Aleksandr Lukaşenko
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko. Sursă foto: Profimedia Images

Minskul a primit o scrisoare personală din partea președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, adresată președintelui Republicii Belarus, Alexander Lukașenko. Acest lucru este menționat într-o declarație a purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Belarusului, Ruslan Varanov, relatează BELTA.

În mesajul adresat Belarusului în contextul soluționării situației din Gaza, se propune înființarea Consiliului pentru Pace, o nouă organizație internațională. Apreciem foarte mult faptul că partea americană vede Belarusul - și acest lucru este menționat în mod direct în textul apelului - ca un stat gata să-și asume responsabilitatea nobilă de a construi o pace durabilă și de a da exemplu, de a investi într-un viitor sigur și prosper pentru generațiile viitoare”, se menționează în declarație.

„De asemenea, considerăm această propunere ca o recunoaștere a meritelor personale și a autorității internaționale a șefului statului belarus. Propunerea a fost raportată președintelui Republicii Belarus și a fost primită pozitiv de acesta”, a subliniat Ministerul Afacerilor Externe.

„Poziția noastră este următoarea: suntem gata să participăm la activitatea Consiliului pentru Pace, ținând cont și sperând că această organizație își va extinde sfera de competență și atribuțiile mult dincolo de mandatul propus în inițiativă. Acest lucru îi va permite să participe activ la procesele globale de soluționare a oricăror conflicte internaționale, ceea ce, în cele din urmă, va contribui la construirea unei noi arhitecturi de securitate, promovată activ de Belarus în ultimii ani", se menționează în declarație.

Amintim, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a primit și el o invitație în „Consiliul pentru Pace” creat de SUA, a declarat purtătorul de cuvânt al șefului statului, Dmitri Peskov. Potrivit acestuia, invitația a fost transmisă „pe canale diplomatice”.

De asemenea, Donald Trump i-a trimis o scrisoare președintelui Nicușor Dan în care invită România să devină membră a „Consiliului pentru Pace”, a transmis Administrația Prezidențială. SUA vor să extindă mandatul unui „Consiliu pentru Pace” inițial creat pentru Fâșia Gaza, astfel încât să includă și alte zone fierbinți ale lumii, precum Ucraina și Venezuela, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile.

