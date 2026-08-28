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Trump l-a trimis personal, în secret, pe șeful CIA la Moscova, fără să-i informeze chiar și pe cei mai apropiați consilieri (WSJ)

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Donald Trump și șeful CIA. Sursa foto: Profimedia Images
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Președintele SUA, Donald Trump, l-a trimis personal pe directorul Agenției Centrale de Informații (CIA), John Ratcliffe, la negocierile de la Moscova, au declarat pentru The Wall Street Journal (WSJ) surse bine informate. Potrivit acestora, șeful Casei Albe nu i-a informat în prealabil pe consilierii săi de încredere și pe comandanții militari, care nu știau cu ce mesaj a plecat Ratcliffe în Rusia.

Persoane care au cunoștințe despre desfășurarea vizitei, citate de The New York Times (NYT), au relatat că directorul CIA s-a întâlnit la Moscova cu șeful Serviciului Federal de Securitate (FSB), Alexander Bortnikov. Acesta a prezentat o evaluare „sumbră” a situației de pe frontul din Ucraina și a făcut apel la încheierea unui acord de încetare a războiului înainte ca situația militară și economică a Rusiei să se înrăutățească. Înainte de întâlnirea cu șeful FSB, Ratcliffe, potrivit surselor NYT, a purtat discuții cu partea ucraineană și a dat asigurări că va analiza poziția Moscovei, fără a face concesii.

După cum subliniază NYT, în cadrul CIA există de mult timp îndoieli cu privire la faptul că consilierii îi raportează lui Putin situația reală de pe front și evoluția războiului. Potrivit surselor publicației, oficialii americani se așteptau ca Putin, el însuși fost ofițer de informații, să perceapă informațiile provenite de la serviciile de informații ca fiind mai urgente și mai demne de încredere decât semnalele transmise pe canalele diplomatice.

Ratcliffe l-a informat pe Bortnikov despre realitatea economică și militară „sumbră” cu care se confruntă Rusia, au declarat surse citate de NYT. Anterior, șeful CIA a afirmat că, în ultimele 18 luni, armata Federației Ruse a reușit să ocupe doar 1% din teritoriul Ucrainei, iar durata medie de viață a unui soldat rus pe linia frontului a scăzut la 35 de minute din cauza dezvoltării tehnologiilor dronelor.

Șeful CIA a efectuat o vizită neașteptată în Rusia pe 25 august. La început, Kremlinul a declarat că nu știe nimic despre avionul Forțelor Aeriene ale SUA care a aterizat la Vnukovo, dar ulterior a confirmat sosirea lui Ratcliffe pentru „contacte între serviciile secrete”. Șeful Serviciului de Informații Externe (SVR), Serghei Naryșkin, a vorbit despre întâlnirea cu directorul CIA, menționând că a discutat cu acesta „o serie de chestiuni care țin de competența serviciilor de informații”.

Anterior, WSJ și Politico, citând surse, au relatat că Ratcliffe, în cadrul întâlnirilor cu reprezentanții serviciilor secrete ruse, a avertizat Moscova să nu atace țările NATO. În special, s-a vorbit despre inadmisibilitatea unei agresiuni împotriva Estoniei, Letoniei și Lituaniei, țări care se învecinează cu Rusia. În plus, șeful CIA a îndemnat Rusia să nu acorde sprijin militar și economic Iranului.

Trump a calificat vizita lui Ratcliffe în Rusia drept „o întâlnire de lucru obișnuită”. Cu toate acestea, după întoarcerea la Washington, șeful CIA a participat la o ședință cu ușile închise a șefului Casei Albe cu reprezentanții forțelor armate, la care au luat parte șeful Pentagonului, Pete Hegset, și președintele Comitetului Combinat al Șefilor de Stat Major, generalul Dan Kane. Întâlnirea a durat aproximativ trei ore.

Editor : A.R.

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