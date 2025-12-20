Preşedintele american Donald Trump, care vineri şi-a susţinut bilanţul economic în Carolina de Nord, a menţionat o presupusă discuţie la telefon cu omologul său francez Emmanuel Macron pentru a ilustra strategia sa de negociere menită să reducă preţul medicamentelor în Statele Unite. „Nu are nicio logică” a fost reacţia Elysee, potrivit Le Figaro.

„Este primul an de mandat cel mai reuşit dintre toţi preşedinţii din istoria ţării noastre”. În faţa susţinătorilor săi reuniţi la Rocky Mount (n.r. Carolina de Nord) vineri, 19 decembrie, Donald Trump şi-a susţinut bilanţul economic. Preşedintele american a insistat în special asupra „reducerea masivă” a preţurilor medicamentelor, povestind în treacăt despre o pretinsă convorbire telefonică cu Emmanuel Macron pentru a-l forţa să crească preţurile de vânzare în Franţa.

De la începutul mandatului său, Trump se străduieşte să facă ţările europene, inclusiv Franţa, să plătească mai mult, întrucât medicamentele eliberate pe bază de reţetă sunt, în medie, de 2,5 ori mai ieftine decât în Statele Unite, potrivit unui studiu realizat de Rand Corporation. Ideea este de a compensa, prin creşterea preţurilor în toate celelalte ţări, scăderea preţurilor pentru americani. „Preţul unui anumit medicament va creşte de la 10 dolari la doar 20 sau 30 de dolari în alte ţări, iar în Statele Unite va scădea de la 130 la 20 de dolari”, explică Donald Trump.

„Naţiunile din întreaga lume ne-au exploatat. Preţurile noastre erau de zece ori mai mari decât cele practicate la Londra, Paris şi în restul lumii”, afirmă preşedintele american. În faţa unui public larg convins de cauza sa, el explică că a negociat „direct” cu toate „ţările străine care au profitat de ţara voastră timp de decenii, multe decenii”. El recunoaşte că a fost „foarte dificil” să facă acest lucru şi că unele ţări „îi râdeau în faţă” sau îi răspundeau „Sper că glumeşti”.

Donald Trump a povestit strategia sa de negociere cu statele reticente în a creşte preţurile medicamentelor, dând exemplul unei pretinse conversaţii telefonice cu Emmanuel Macron: „I-am spus şefului statului francez, de exemplu: «Îmi pare rău, dar va trebui să dublaţi sau să triplaţi preţul medicamentelor». «Nu, nu, nu, nu vom face asta». „Ba da, o veţi face. V-am spus că o veţi face.” Iar el (n.r. Emmanuel Macron) a spus: „De ce sunteţi atât de sigur?” I-am răspuns: „Pentru că, dacă nu o veţi face, vă voi impune taxe vamale de 25% pe tot ceea ce vindeţi în Statele Unite.”

Miliardarul explică faptul că l-a asigurat pe omologul său francez că astfel de suprataxe ar avea un impact mult mai negativ decât dublarea, triplarea sau chiar cvadruplarea preţurilor medicamentelor. „Şi s-a instalat o linişte de moarte la telefon”, continuă el. „Apoi, când domnul Emmanuel – un tip formidabil – a vorbit, a spus: «S-a făcut.»”

Contactată cu privire la existenţa acestei conversaţii telefonice, o sursă de la Elysee consideră că aceasta „nu are nicio logică” întrucât nu preşedintele Republicii decide preţul medicamentelor. „Este suficient să mergi la farmacie, aşa cum fac milioane de francezi în fiecare zi, pentru a constata că preţul medicamentelor a rămas, în general, stabil în ţara noastră în ultimele luni”.

În luna mai, Donald Trump a anunţat un plan prin care Statele Unite vor plăti de acum înainte medicamentele la acelaşi preţ ca ţara cea mai ieftină. „Tocmai l-am semnat acum câteva luni şi este în curs de implementare”, a promis el, considerând că este „cel mai important eveniment din domeniul medical de la fondarea ţării noastre”. Şi a adăugat: „Primele reduceri spectaculoase la medicamente vor fi accesibile tuturor americanilor începând din ianuarie. (...) Acest succes ar trebui să ne permită să câştigăm alegerile de la jumătatea mandatului.”

Cu câteva ore înainte de discursul său de la Rocky Mount, nouă mari grupuri farmaceutice, printre care şi compania franceză Sanofi, au încheiat un acord cu administraţia Trump pentru a reduce preţul anumitor medicamente, în schimbul scutirii de taxe vamale. Donald Trump semnase deja acorduri similare cu laboratoarele Pfizer şi AstraZeneca. „Celelalte vor urma în următoarele săptămâni”, promite republicanul. „Marile companii farmaceutice au luat în cele din urmă decizia corectă. (...) Marea problemă erau ţările străine.”

