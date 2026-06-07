La Casa Albă există un sistem de gestionare a unui președinte care doarme foarte puțin. Personalul lucrează în ture, astfel încât să poată trage un pui de somn, chiar dacă el nu o face. Șefa de cabinet a lui Donald Trump, Susie Wiles, începe devreme și rămâne până seara devreme sau la miezul nopții. Apoi, îi preia locul adjunctul ei, Dan Scavino, un adevărat veteran al lui Trump – s-au cunoscut când Scavino, în vârstă de 16 ani, a fost ales să-i fie asistent pe terenul de golf (caddie) – pentru a face tura de noapte, scrie The Times.

Având în vedere că acest al doilea mandat se vrea a fi „Trump dezlănțuit”, schimburile au rolul de a fi acolo pentru a ajuta, sprijini și, ocazional, sfătui, mai degrabă decât pentru a bloca. Totuși, jurnaliștii și lobbyiștii studiază programul lui Trump pentru a afla când este cel mai bine să încerce să-l prindă singur. Un fost asistent spune că cele mai bune momente pentru a-l suna sunt dimineața devreme sau seara târziu, dar el este atât de nocturn încât unii jurnaliști întreprinzători au reușit să-l prindă la telefon la ora 3 dimineața.

Dimineața, echipa sa se trezește și verifică Truth Social pentru a vedea ce a postat Trump — adesea un amestec de meme generate de IA, critici la adresa dușmanilor săi sau ultimele sale opinii despre un război — și orice reacții negative probabile. Recordul său este de 160 de postări într-o singură noapte. Unele vin prin intermediul consilierului său Natalie Harp, poreclită „Imprimanta umană” pentru că îi oferă președintelui teancuri de tăieturi din presă pozitive, altele sunt publicate de Trump însuși.

Donald Trump, Foto: Getty Images

Este acesta comportamentul unui bărbat în floarea vârstei, plin de energie și poftă de viață, sau al unuia care are nevoie disperată de odihnă? Așteptați-vă ca această întrebare să fie pusă mai frecvent, întrucât Trump împlinește 80 de ani săptămâna care vine, alăturându-se lui Joe Biden în cărțile de istorie ca singurii doi președinți care au atins această vârstă în timpul mandatului.

Ca un semn că aceasta nu este o asociere de care președintele se bucură, Trump le-a spus recent vizitatorilor de la Casa Albă că Biden a dat o reputație proastă persoanelor în vârstă. El vrea să schimbe asta.

Cu siguranță, unul dintre evenimentele organizate cu ocazia zilei sale de naștere are scopul de a da impresia de forță: un meci de UFC în grădina din spatele Casei Albe. O structură albastră strălucitoare, poreclită „gheara”, a fost instalată pe peluza Casei Albe pentru confruntarea de sâmbătă. Oficial, evenimentul face parte din sărbătorile Freedom 250, organizate pentru a marca aniversarea independenței Americii. Dar, ca întotdeauna, Trump are abilitatea de a face ca totul să se învârtă în jurul lui.

Anul trecut, a organizat o paradă militară de ziua lui. Nu a mers chiar conform planului. Pe fondul vremii nefavorabile, soldații au ratat pașii, iar unii au îndrăznit chiar să zâmbească – ceva ce nu se întâmplă în paradele militare rusești sau chinezești, care au contribuit la inspirarea ideii unei demonstrații a puterii SUA. „Nu a fost un eveniment reușit”, își amintește un membru al administrației. „Președintele nu a fost mulțumit de el.”

Donald Trump. Foto: Getty Images

Alți membri ai clubului președinților care au împlinit 80 de ani includ Jimmy Carter, John Adams și George HW Bush — dar aceștia au făcut-o după ce au părăsit Biroul Oval. Înainte de Biden, recordul era deținut de Ronald Reagan, care a părăsit funcția la 77 de ani. Mulți și-ar fi dorit ca recordul să nu fie bătut, considerând ultimii ani ai președinției lui Biden ca fiind ceva de evitat.

Biden a revenit în centrul atenției săptămâna trecută la Washington odată cu lansarea memoriilor lui Jill Biden, în care fosta primă-doamnă spune că a fost „speriată” de dezbaterea prezidențială a soțului ei din 2024, temându-se că acesta a suferit un accident vascular cerebral. La momentul respectiv, ea l-a felicitat pentru că a răspuns la „fiecare întrebare”.

Pe măsură ce Trump împlinește 80 de ani, se confruntă cu zvonuri similare. Săptămâna trecută, zvonurile din Washington au luat amploare în urma unor afirmații nefondate apărute online, potrivit cărora Trump ar fi suferit în secret un accident vascular cerebral, după ce președintele părea să-și piardă concentrarea în timpul unor întâlniri. De asemenea, a trecut aproape o săptămână fără ca presa de la Casa Albă să participe la vreun eveniment. „Este adevărat?”, a întrebat un diplomat la o recepție organizată într-un hotel de cinci stele din Georgetown.

Casa Albă s-a grăbit să respingă zvonul ca fiind o știre falsă — la fel ca și cei care l-au văzut. Miranda Devine de la New York Post, care s-a întâlnit cu Trump săptămâna trecută pentru un interviu, spune: „Mie mi s-a părut că se simte 100% bine, ager ca întotdeauna. Nu părea deosebit de obosit, era destul de plin de energie când a intrat.

„Nu știu cum ar fi putut să susțină un interviu de 45 de minute fără să cunoască subiectele [dacă nu se simțea bine]. El este Trump și nu s-a schimbat. Dacă e să spunem ceva, este mai «trumpist» ca niciodată.”

Președintele SUA, Donald Trump, dansează după ce a ținut un discurs în fața trupelor aflate la bordul navei USS George Washington, pe 28 octombrie 2025, în Yokosuka, Japonia. Foto: Getty Images

Cu mult înainte de dezastrul lui Biden din dezbatere, vârsta sa era considerată o problemă în rândul alegătorilor. „Nu cred că vârsta a fost o problemă pentru Trump în același mod în care a fost pentru Biden”, spune Julian Emanuel Zelizer, profesor la Princeton și editor al cărții Trump: A First Historical Assessment. „Nu este clar de ce. Cu siguranță pare puțin mai viguros fizic, dar există toate problemele cognitive despre care discută oamenii.

Cred că este vorba de politică, adică Biden nu a găsit o modalitate de a triumfa în fața problemelor legate de vârstă cu mult înainte de dezbatere. O parte din vină îi revine lui, dar o parte ține de modul în care a fost gestionată situația, în timp ce Trump deviază mereu aceste chestiuni. Poate adormi în mijlocul unei ședințe și este știre pentru un minut, apoi se trece mai departe.”

Nu că democrații nu ar încerca. Congresmana din Arizona Yassamin Ansari se numără printre cei care au pledat pentru invocarea celui de-al 25-lea amendament pentru a-l destitui pe Trump din funcție, invocând îngrijorări cu privire la sănătatea sa cognitivă, rezistența fizică și starea de spirit.

Președintele este supus periodic unor controale medicale la Centrul Medical Militar Național Walter Reed. Cel mai recent raport, publicat pe 29 mai, a constatat că președintele se află într-o „stare de sănătate excelentă”, cu „funcții cardiace, pulmonare și neurologice puternice”, dar că urmează un tratament medicamentos pentru controlul colesterolului și că a luat 6,3 kg în greutate din aprilie anul trecut.

Donald Trump Foto: Getty Images

Recomandarea a fost o dietă mai sănătoasă. Este posibil ca medicii să fie lăsați să aștepte. Deși președintele spune că mănâncă mai bine acum că s-a întors la Casa Albă cu un bucătar, el evită Ozempic — „injecția”, cum o numește el — și consideră McDonald’s, fripturile bine făcute și Diet Coke (Coca Cola fără zahăr, n.r.) ca fiind alimentele de bază. În recenta călătorie în China, el nu s-a prea delecat cu specialitățile locale, călătorind în schimb cu propriul bucătar (parțial din motive de securitate).Trump nu a fumat niciodată și este cunoscut faptul că nu consuma alcool.

Asistenții săi insistă că este mai energic ca niciodată, dovadă fiind apelurile telefonice nesfârșite și călătoriile. Ei pun orice somnolență pe seama vorbitorilor slabi care divaghează, atribuie reducerea aparițiilor publice timpului petrecut în camera de criză din cauza războiului cu Iranul și spun că lucrează regulat 12 ore pe zi, dacă nu mai mult, în timp ce un om obișnuit de 80 de ani ar face cuvinte încrucișate și apoi ar trage un pui de somn.

Mulți dintre cei care îl cunosc pe președinte de mult timp (vârsta sa înseamnă că este prezent de aproape o treime din existența Americii, Harry S. Truman fiind președinte când s-a născut) spun că ceea ce este cel mai remarcabil este faptul că nu s-a schimbat deloc, de la glumele sale la gustul pentru răzbunare și apetitul pentru citirea tuturor articolelor despre el, laudative sau critice.

La Washington, dorința sa de a-și imprima numele peste tot în oraș și în țară în general — de la aeroportul West Palm Beach și Institutul Donald J. Trump pentru Pace, până la „Golful Americii” — a fost descrisă ca o încercare de a-și construi o moștenire. Săptămâna trecută, o instanță a decis că încercarea sa de a redenumi Centrul Kennedy în Centrul Trump-Kennedy a eșuat și că trebuie să-și retragă numele până vineri (conducerea îl afișase deja pe autobuzele turistice, precum și pe clădirea centrului).

Donald Trump în 1982 Foto: Profimedia

După cum spune un cunoscut al președintelui: „Îl cunosc de pe vremea când era în New York — asta a făcut el întotdeauna. Și-a imprimat numele pe fiecare clădire la care a avut acces.”

Așadar, la 80 de ani, ce știm cu adevărat despre Donald Trump? Susținătorii săi văd un președinte a cărui energie rămâne remarcabilă, deși temperamentală, un om care lucrează zile întregi care ar epuiza oameni cu jumătate din vârsta lui. Criticii săi văd semnele inevitabile ale unui lider îmbătrânit și o întrebare pe care America nu o mai poate evita.

Totuși, poate că ceea ce iese cel mai mult în evidență nu este cât de mult s-a schimbat Trump, ci cât de puțin. Nemulțumirile, dorința de a face spectacol, apetitul pentru atenție și determinarea de a-și pune numele pe orice rămân intacte.

Pe măsură ce intră în a noua decadă a vieții, dezbaterea privind vârsta sa nu va face decât să se intensifice. Dar dacă Trump a petrecut o viață întreagă dovedind ceva, acela este faptul că nu are niciun interes să se comporte așa cum cred alții că ar trebui.

Editor : B.E.