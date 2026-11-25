Preşedintele american Donald Trump nu a exclus graţierea directorului general al Nvidia Jensen Huang dacă acesta va fi condamnat pentru comiterea unui infracţiuni.

„Este mereu o opţiune, presupun, dar nu cred că va fi necesar”, a declarat Donald Trump într-un interviu pentru New York Post publicat marţi, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

Huang a demisionat pe 12 noiembrie după ce au apărut informaţii privind cel puţin două relaţii extraconjugale.

Într-una dintre acestea era vorba despre o femeie din conducerea unui client al Nvidia, care este suspectată de autorităţile americane de legături cu serviciile chineze de informaţii.

În cealaltă relaţie extraconjugală, femeia făcea parte din conducerea executivă a Nvidia şi se afla în subordinea directă a lui Huang.

De asemenea, au apărut întrebări dacă membrii din conducerea executivă a Nvidia erau la curent despre exporturile de cipuri în China care au ocolit restricţiile de export americane.

Nvidia a anunţat luni că l-a reinstalat pe Huang ca CEO la numai 11 zile după demisia sa, iar Trump a afirmat că a „convins” Consiliul de Administraţie să ia decizia.

Preşedintele a declarat anterior că Huang nu reprezintă o ameninţare pentru securitatea naţională, iar comentarii ale procurorului general Todd Blanche au sugerat că nu este plănuită o anchetă penală asupra lui Huang.

Totuşi, atât congresmeni democraţi cât şi republicani au cerut anchete asupra lui Huang şi a Nvidia.

Huang urmează să fie audiat de o comisie a Senatului săptămâna viitoare. Trump l-a sfătuit „să spună adevărul” în timpul audierii.

Preşedintele a mai spus că a luat în considerare posibilitatea ca guvernul să preia o parte din acţiunile Nvidia.

„Probabil nu este prea târziu”, a declarat el pentru Post.

Administraţia Trump şi-a asigurat anterior o cotă de aproape 10% din acţiuni la compania rivală producătoare de cipuri Intel în schimbul unei finanţări guvernamentale de miliarde de dolari destinate iniţial construirii de noi fabrici de cipuri în SUA.

Editor : B.P.