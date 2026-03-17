Trump le răspunde aliaților NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz: „Oricum nu avem nevoie de ajutorul lor"

Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că majoritatea aliaților din NATO i-au respins cererea de a contribui la asigurarea unui traseu sigur pentru nave prin Strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran, dar că, oricum, Washingtonul nu are nevoie de ajutorul lor, anunță The Times of Israel.

Președintele SUA, Donald Trump, a criticat dur aliații din NATO, după ce majoritatea acestora au refuzat să participe la o operațiune militară americană în Orientul Mijlociu, vizând Iran.

Într-o postare publicată pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă a afirmat că Washingtonul a fost informat că „majoritatea aliaților” nu doresc să se implice în asigurarea securității în regiune, în ciuda faptului că ar susține obiectivele SUA.

„Statele Unite au fost informate de majoritatea «aliaților» noștri din NATO că aceștia nu doresc să se implice în operațiunea noastră militară împotriva regimului terorist din Iran”, a scris Trump, subliniind că, în opinia sa, Teheranului „nu i se poate permite, în niciun fel, să dețină o armă nucleară”.

Președintele american a declarat că nu este surprins de această poziție, reiterând criticile sale mai vechi la adresa alianței nord-atlantice, pe care o consideră dezechilibrată. „Am considerat întotdeauna NATO ca fiind o stradă cu sens unic. Noi îi vom proteja, dar ei nu vor face nimic pentru noi, în special în momentele de nevoie”, a afirmat acesta.

În același mesaj, Trump a susținut că forțele americane au obținut succese majore împotriva Iranului, afirmând că armata iraniană ar fi fost „decimată”, iar capacitățile navale, aeriene și de apărare antiaeriană ar fi fost distruse. Declarațiile nu au fost confirmate independent.

Pe fondul acestor afirmații, liderul american a transmis un mesaj categoric privind rolul SUA în operațiunile militare globale: „Nu mai avem nevoie sau nu mai dorim asistența țărilor NATO — niciodată nu am avut”.

Trump a extins această poziție și la alți parteneri strategici ai SUA, menționând Japonia, Australia și Coreea de Sud.

Declarațiile vin într-un moment de tensiuni crescute în Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic esențial pentru transportul global de petrol, unde situația de securitate rămâne volatilă.

Citește și: Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, respinge încetarea focului: „SUA și Israelul trebuie îngenuncheate"

