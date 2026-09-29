Președintele SUA, Donald Trump, a fost de acord cu propunerea trimisului său special pentru Europa de Est de a relaxa sancțiunile americane împotriva Rusiei în schimbul eliberării deținuților politici, scrie The Atlantic.

Potrivit publicației, această inițiativă a fost prezentată cu câteva luni în urmă, cu scopul de a scoate relațiile dintre cele două țări din impas. Deocamdată, aceasta se află într-un stadiu incipient. Punerea sa în aplicare va permite extinderea negocierilor americano-ruse dincolo de conflictul din Ucraina.

În special, Rusia va avea posibilitatea de a se reintegra în economia mondială, iar Washingtonul — de a încheia cu Moscova tranzacții avantajoase privind petrolul, motorina, mineralele rare și alte mărfuri. Eliberarea deținuților din motive umanitare ar putea fi, de asemenea, folosită de Trump în lupta pentru Premiul Nobel pentru Pace.

În același timp, noua abordare a SUA față de relațiile cu Kremlinul va provoca probabil indignare în rândul Ucrainei, al partenerilor europeni și al unei părți dintre legislatorii americani.

După cum subliniază publicația, o eventuală restabilire a legăturilor economice cu Rusia îi va aduce acesteia venituri suplimentare, care ar putea fi utilizate pentru continuarea războiului cu Ucraina și pentru un atac asupra NATO.

Pe 23 septembrie, reprezentantul special al lui Trump pentru Belarus, John Cole, a declarat că SUA „au început să lucreze” la problema deținuților politici ruși. Potrivit acestuia, listele corespunzătoare există deja, dar el a refuzat să dezvăluie numele.

Editor : A.R.