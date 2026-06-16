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„Trump, manipulat ca o marionetă”. Fostul consilier al președintelui SUA, John Bolton, critică acordul cu Iranul: „O afacere proastă”

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Texas Tribune Festival Day 3 Highlights .
John Bolton, fost consilier pentru securitate națională și ambasador la ONU. Sursa foto: Profimedia Images

Iranul l-a manevrat pe președintele american Donald Trump „ca pe o marionetă” în cadrul negocierilor, obținând condiții mult mai bune după ce i-a perceput disperarea de a ajunge la un acord care să pună capăt conflictului, a declarat fostul consilier pentru securitate națională John Bolton pentru Euronews. Bolton - care l-a consiliat pe Trump în chestiuni delicate de securitate în timpul primului său mandat - a susținut că acordul-cadru a favorizat Iranul și a afirmat că președintele SUA a acordat prioritate preocupărilor economice în detrimentul considerentelor strategice.

„L-au manevrat ca pe o marionetă”, a spus Bolton. „De aceea au obținut acordul pe care și-l doreau.” Fostul consilier a declarat pentru Euronews că principala preocupare a lui Trump era prețul energiei, mai degrabă decât implicațiile geopolitice ale acordului.

„Trump nu se gândește la implicațiile geostrategice ale acordului. Se gândește la un singur lucru. Vrea ca strâmtoarea să fie deschisă. Vrea ca petrolul din Golf să ajungă pe piețele internaționale. Vrea ca prețul benzinei la pompă să scadă. Asta e tot ce-l interesează”, a spus el.

Întrebat dacă acest lucru înseamnă să se sacrifice securitatea națională a SUA în schimbul unor prețuri mai mici la combustibil, Bolton a răspuns: „Cred că, în esență, la asta se reduce totul.”

Bolton a adăugat că absența unui text publicat pentru acordul-cadru a stârnit îngrijorări, argumentând că detaliile oricărui acord contează mai mult decât prevederile sale principale. Rămân întrebări cheie cu privire la programul de îmbogățire a uraniului al Iranului, amploarea ridicării sancțiunilor și redeschiderea practică a Strâmtorii Ormuz, a spus el.

„Dacă ar fi fost o înțelegere excelentă, ar fi fost făcută publică. Și cred că asta vă spune cam tot ce trebuie să știți”, a spus el.

El a respins afirmația Casei Albe potrivit căreia conducerea Iranului s-a schimbat fundamental în urma atacurilor americane și israeliene.

„Schimbarea conducerii se datorează doar faptului că am ucis primele patru sau cinci sute de persoane din regimul existent și acum ați ajuns la adjuncții și înlocuitorii lor. Deci, da, sunt oameni diferiți, dar este același regim fanatic”, a spus Bolton.

Fostul consilier al lui Donald Trump a respins, de asemenea, asigurările Iranului că nu va urmări obținerea de arme nucleare.

„Iranul s-a angajat să nu obțină arme nucleare de 56 de ani, de când a aderat la Tratatul de neproliferare nucleară în 1970. Pur și simplu nu vorbesc serios”, a spus el.

Bolton a susținut în continuare că Trump a slăbit pârghia de influență a Washingtonului prin acceptarea unui acord cu un Iran slăbit, semnalând că Statele Unite nu vor mai efectua alte atacuri înainte de alegerile de la jumătatea mandatului. Bolton a spus că această abordare reflectă concentrarea președintelui asupra menținerii prețurilor la energie la un nivel scăzut înaintea votului din noiembrie.

„Asta ne privează de cea mai mare armă pe care o avem, de cea mai mare pârghie de influență pe care o avem asupra Iranului. Asta e tot ce vor înțelege”, a spus Bolton. Oficialul a adăugat că Teheranul a evaluat cu acuratețe poziția lui Trump.

„El este disperat să încheie un acord. Iar ei l-au manevrat”, a spus el.

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Întrebat despre perspectiva unei forțe navale europene care să ajute la menținerea deschisă a Strâmtorii Ormuz, John Bolton și-a exprimat scepticismul.

„Va fi ca o forță de menținere a păcii a ONU care doar salută cu mâna în timp ce încetarea focului este încălcată? Nimeni nu a abordat vreodată această întrebare”, a spus el.

Vorbind luni la summitul G7 de la Evian, președintele francez Emmanuel Macron a spus că țările europene își vor juca rolul în asigurarea libertății de navigație prin Strâmtoarea Ormuz, deși Trump părea să sugereze că SUA nu vor avea nevoie de „mult ajutor” în urma acordului.

La începutul operațiunii „Epic Fury”, președintele american i-a criticat pe aliații europeni pentru că nu au contribuit la ceea ce el a descris ca fiind „micul efort” de redeschidere a strâmtorii și și-a exprimat frustrarea față de lipsa de asistență din partea NATO.

Editor : C.A.

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