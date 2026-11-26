La o săptămână de la întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin din China, președintele american Donald Trump susține că, în timpul discuției, a „dedicat mult timp” pentru a sublinia faptul că-și dorește ca liderul de la Kremlin să pună capăt oricărei agresiuni militare împotriva teritoriilor din întreaga Europă.

„În timpul discuțiilor pe care le-am purtat în China cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, am dedicat mult timp pentru a sublinia faptul că mi-aș dori ca președintele Putin să înceteze orice agresiune militară împotriva teritoriilor din întreaga Europă, în speranța că se va ajunge la un acord între Rusia și Ucraina, și asta cât mai repede”, a scris liderul de la Casa Albă pe Truth Social.

Trump și-a exprimat optimismul cu privire la eforturile sale de a media un acord de pace între Ucraina și Rusia, afirmând că acest lucru „este o posibilitate reală”.

„Cred cu adevărat că aceasta este o posibilitate reală — mii de oameni sunt uciși în fiecare lună, O ADEVĂRATĂ BAIE DE SÂNGE — și va fi un mare omagiu adus tuturor!”.

Donald Trump și șeful NATO, Mark Rutte, au avut o întrevedere miercuri seara, 25 noiembrie, la reședința sa din Mar-a-Lago, în Florida. Președintele american a precizat, în aceeași postare de pe Truth Social, că l-a pus la curent pe secretarul general al NATO cu privire la discuțiile purtate cu Putin.

De asemenea, într-o declarație comună dată publicității, Trump și Rutte au cerut Rusiei să nu „extindă războiul” din Ucraina. Ulterior, Kremlinul a acuzat joi Ucraina că încearcă să extindă războiul pe care îl poartă împotriva Rusiei către Marea Mediterană şi Marea Baltică, o mişcare pe care a calificat-o drept foarte periculoasă.

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Editor : A.M.G.