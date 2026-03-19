Președintele Donald Trump ar putea profita de întâlnirea de joi de la Casa Albă cu prim-ministrul Japoniei pentru a solicita ajutor în războiul împotriva Iranului, punând-o pe Sanae Takaichi într-o situație delicată, în timp ce Tokyo evaluează nivelul de sprijin pe care îl poate oferi. Trump a criticat dur aliații pentru sprijinul lor timid față de campania militară americano-israeliană și a afirmat că SUA nu au nevoie de ajutor. Cu toate acestea, continuă să solicite mai multe nave pentru a îndepărta minele și a escorta petrolierele prin Strâmtoarea Hormuz, închisă în mare parte de Iran în cadrul conflictului, arată Reuters.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Înaintea reuniunii, Japonia s-a alăturat principalelor țări europene într-o declarație comună, afirmând că vor lua măsuri pentru stabilizarea piețelor energetice și că sunt gata să se alăture „eforturilor adecvate” pentru a asigura trecerea în siguranță prin strâmtoare.

Vizita la Casa Albă a lui Takaichi, programată de mult timp, a avut ca scop consolidarea parteneriatului economic și de securitate de zeci de ani dintre Washington și cel mai apropiat aliat al său din Asia de Est.

Takaichi a încercat să îndepărteze Japonia de o constituție pacifistă impusă de Washington după cel de-al Doilea Război Mondial, dar, având în vedere că războiul cu Iranul este nepopular în țara sa, ea nu s-a oferit până acum să ajute la eliberarea Strâmtorii Ormuz. Luni, Takaichi a declarat în fața parlamentului japonez că Japonia nu a primit nicio solicitare oficială din partea Statelor Unite, dar că verifică sfera de acțiune posibilă în limitele constituției sale.

„Aceasta a devenit brusc o vizită foarte tensionată pentru Takaichi”, a spus Chris Johnstone, un fost oficial al Casei Albe care este acum partener la firma de consultanță Asia Group.

„Ea spera să fie, practic, ultima voce din sală care ar putea influența abordarea președintelui cu privire la călătoria sa în China. În schimb, ea va fi, practic, primul aliat din sală care răspunde la solicitarea lui Trump de asistență în Orientul Mijlociu.”

Japonezii se pregătesc pentru solicitarea lui Trump privind rachetele

Trump a avut cuvinte de laudă la adresa lui Takaichi în timpul unei vizite la Tokyo, după ce aceasta a devenit, anul trecut, prima femeie prim-ministru a Japoniei. Oficialii japonezi au declarat că ea spera să-i reamintească, în cadrul întâlnirii lor, pericolele pe care le reprezintă o China tot mai asertivă la nivel regional – în special pentru Taiwan – înaintea vizitei pe care acesta o are programată acolo.

Această călătorie a fost amânată, față de planul inițial ca Trump să viziteze China peste două săptămâni.

Miercuri, agențiile de informații americane au creat o situație și mai potențial incomodă pentru Takaichi, când au afirmat că remarca pe care aceasta a făcut-o anul trecut în sprijinul Taiwanului a marcat o „schimbare semnificativă” pentru un lider japonez. Purtătorul de cuvânt al guvernului japonez a declarat că evaluarea SUA nu este corectă.

Takaichi a susținut că poziția sa, care a dus la deteriorarea relațiilor dintre Tokyo și Beijing, a fost în concordanță cu politica de lungă durată a Japoniei.

În cadrul întâlnirii cu Trump, Takaichi ar putea fi nevoită să găsească o modalitate de a-l mulțumi în privința cererii sale de nave, evitând în același timp capcanele juridice și politice interne, deschide o filă nouă.

Tokyo întreține relații diplomatice cu Teheranul

Japonia se așteaptă, de asemenea, ca Trump să ceară Tokyo-ului să producă sau să dezvolte în comun rachete care ar putea ajuta la înlocuirea stocurilor de muniție americane epuizate de războiul cu Iranul și de războiul Rusiei în Ucraina. Tokyo încă analizează modul în care să răspundă la o astfel de solicitare, potrivit a trei surse din cadrul guvernului japonez.

Spre deosebire de Washington, Tokyo întreține relații diplomatice cu Teheranul, ceea ce creează o posibilă cale diplomatică pentru orice demersuri menite să pună capăt războiului, deși încercările anterioare ale Japoniei de a media cu Teheranul în 2019 nu au avut succes.

Takaichi îi va comunica, de asemenea, lui Trump că Japonia intenționează să adere la inițiativa de apărare antirachetă „Domul de Aur”, care are rolul de a detecta, urmări și, eventual, contracara amenințările provenite din orbită, au declarat două surse din cadrul guvernului japonez.

Întrebat cum ar putea fi abordate în cadrul întâlnirii solicitările lui Trump privind ajutorul în războiul cu Iranul, un oficial al Casei Albe a refuzat să comenteze, menționând în schimb că cei doi lideri vor discuta punerea în aplicare a unui acord comercial semnat de cele două țări în 2025.

„Ei vor discuta, de asemenea, despre energie, lanțuri de aprovizionare sigure, probleme de securitate regională și cooperarea bilaterală în domeniul științei, tehnologiei și apărării”, a spus oficialul.

Se așteaptă ca Takaichi să anunțe o nouă rundă de investiții japoneze în proiecte aprobate de Trump în SUA, din angajamentul de 550 de miliarde de dolari asumat de guvern pentru a obține scutiri de la tarifele impuse anul trecut de președintele american.

Japonia ar putea promite aproximativ 60 de miliarde de dolari ca parte a celei de-a doua tranșe a investițiilor sale în minerale critice și energie, potrivit unei persoane familiarizate cu planurile pentru întâlnire, după ce s-a angajat deja în trei proiecte în valoare de 36 de miliarde de dolari.

Editor : C.A.