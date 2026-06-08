Trump neagă că a promis să pună capăt războaielor în campania electorală din 2024: „De ce aș fi construit cea mai puternică armată?”

Președintele american Donald Trump a negat că și-ar fi încălcat promisiunile din campania electorală prin declanșarea unui conflict cu Iranul și a asigurat că războiul nu va fi „fără sfârșit”, în cadrul unui interviu controversat acordat în weekend, relatează Independent.

Liderul de la Casa Albă i-a declarat lui Kristen Welker de la NBC, într-un interviu înregistrat în prealabil pentru emisiunea „Meet the Press”, că războiul cu Iranul se va încheia în curând, repetând o afirmație pe care el și membrii cabinetului său o fac de luni de zile, pe măsură ce conflictul se prelungește, fără ca sfârșitul să se întrevadă. În ultimele sale declarații, președintele SUA a descris blocajul ca fiind o dispută legată de formularea referitoare la capacitatea viitoare a Iranului de a obține sau achiziționa materiale nucleare.

Trump a afirmat că, în timpul campaniei sale prezidențiale din 2024, a făcut distincție între „războaie” și conflicte „fără sfârșit”, adăugând că nu merită să se consolideze armata americană pentru a nu o folosi niciodată.

„În primul rând, nu am garantat că nu va fi război. De ce aș fi construit cea mai puternică armată din lume?”, a întrebat el. „Când spui că am promis, eu nu am promis nimic. Nu-mi plac aceste războaie fără sfârșit. [Dar] acesta nu este un război fără sfârșit”, i-a spus Trump lui Welker.

El a continuat comparând războiul din Iran cu operațiunea sa militară din Venezuela, care a avut loc în ianuarie și a dus la capturarea liderului destituit Nicolas Maduro de către forțele americane, în cadrul unui raid îndrăzneț desfășurat în miezul nopții. Cel de-al 47-lea președinte al SUA vede în continuare similitudini între acea operațiune și conflictul cu Iranul, care durează deja de peste trei luni și continuă fără niciun semn de progres al Statelor Unite în atingerea obiectivelor sale, notează sursa citată.

„Am preluat controlul asupra Venezuelei în doar câteva minute. Am distrus capacitatea Iranului în doar câteva zile. Nimeni n-a mai văzut vreodată așa ceva”, a declarat Trump, înainte de a compara această situație cu ceea ce el considera a fi alternativa. „Nu uita, ai stat în Vietnam 19 ani din cauza unor oameni proști”, a spus el. „Ai fost în atâtea țări diferite. În fiecare război, ai stat ani de zile. Uită-te la Irak. Ai stat acolo ani de zile”.

Campania prezidențială a lui Trump pentru 2024 a fost lansată într-un moment în care războiul dintre Ucraina și Rusia rămânea o preocupare majoră pentru SUA, iar atacul israelian asupra Gazei ducea la o scădere rapidă a popularității președintelui Joe Biden în cadrul propriului partid. O mare parte a programului de politică externă al lui Trump s-a axat pe învinuirea administrației Biden pentru aceste două conflicte, despre care el susținea că au putut să aibă loc și să scape de sub control doar din cauza unei conduceri pasive a SUA.

Totuși, el a promis că nu va declanșa războaie, în ciuda afirmației sale din interviul acordat NBC. În discursul său de victorie din 2024, le-a spus susținătorilor săi: „Nu voi declanșa un război, ci voi pune capăt războaielor”.

Trump a afirmat, de asemenea, în repetate rânduri că invazia Ucrainei nu ar fi avut loc în timpul mandatului său. „Conflictul din Ucraina nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată și nu ar fi avut loc dacă eu aș fi fost președinte”, a declarat el în septembrie 2022.

Acesta și-a petrecut o mare parte din anul 2025 făcând campanie deschisă pentru Premiul Nobel pentru Pace, încercând să-și construiască o imagine de pacificator mondial, pe care a abandonat-o în mare măsură. El a insistat pentru o nouă concentrare asupra negocierilor dintre Rusia și Ucraina, care nu au dus la niciun rezultat, și a făcut presiuni asupra prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu pentru a promova acceptarea unui acord de pace în Gaza.

Dar el a lansat, de asemenea, o campanie de intervenție militară împotriva ambarcațiunilor mici care transportau persoane suspectate de trafic de droguri în Caraibe, o serie de atacuri care s-au desfășurat pe parcursul unui an împotriva unor ținte considerate odinioară civile, ceea ce a dus la atacarea și uciderea a zeci de persoane pe care administrația le etichetează drept traficanți de droguri.

În cadrul „Meet the Press”, președintele american a amenințat, de asemenea, că va recurge la forța militară americană pentru a confisca și distruge direct materialele nucleare rămase ale Iranului, în cazul în care acordul nu va fi respectat.

„Uite cum stă treaba: dacă ajungem la o înțelegere, dacă ne înțelegem acum, vom fi prieteni și vom acționa împreună. Va fi echipamentul nostru. Îl vom scoate și îl vom distruge, fie că rămâne la fața locului, fie că îl vom transporta în altă parte”, a declarat Trump referindu-se la materialul nuclear. „Acum, dacă nu ajungem la o înțelegere, îi vom elimina militar cu mână de fier”, a spus el. „Și vom aștepta să facem asta înainte de a pleca, caz în care vom fi în siguranță oricum ar fi”.

Trump a încheiat interviul părăsind furios studioul, după o discuție aprinsă cu Welker pe tema afirmațiilor sale referitoare la alegerile din 2020.

Declarațiile sale vin după o săptămână în care oficialii de la Casa Albă, inclusiv Trump, au susținut că liderul american era la un pas de a pune capăt războiului din Iran și că avea pe birou un acord de pace care aștepta aprobarea sa în acest sens.

Acordul de pace nu s-a concretizat, iar duminică președintele american a declarat că dorește să obțină garanții suplimentare cu privire la capacitatea viitoare a Iranului de a face achiziții în cadrul acordului. El a adăugat, în încercarea de a-și liniști criticii cu poziții dure, că nu va iniția ridicarea sancțiunilor sau deblocarea fondurilor iraniene din sistemul financiar american înainte ca Iranul să demonstreze respectarea eventualului acord viitor.

În timp ce caută o soluție definitivă pentru a pune capăt războiului din Iran, care să nu implice o desfășurare „fără sfârșit” a forțelor americane sau o renunțare la obiectivul său de a asigura controlul Statelor Unite asupra viitorului programului nuclear iranian, președintele continuă să încerce să convingă poporul american de importanța atacurilor sale împotriva Iranului.

În timpul interviului acordat postului NBC, el a intrat în conflict cu Welker pe tema existenței unui mesaj pentru fermieri și pentru cei ale căror sectoare de activitate au suferit perturbări economice majore ca urmare a războiului.

O problemă care complică situația pentru Casa Albă este Strâmtoarea Ormuz, importanta cale navigabilă situată în largul coastelor Iranului, pe care Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a blocat-o de la începutul războiului, provocând perturbări majore în traficul maritim mondial. De luni de zile, Statele Unite s-au dovedit incapabile să oblige Iranul să redeschidă strâmtoarea, fiind totodată supuse unor întrebări cu privire la motivele pentru care administrația părea nepregătită pentru această situație la începutul războiului.

Prețurile la benzină din SUA au crescut cu peste un dolar pe galon după izbucnirea războiului la sfârșitul lunii februarie și abia acum încep să scadă, pe măsură ce americanii se îndreaptă spre lunile de vară, caracterizate de călătorii. Pentru agricultori, prețurile îngrășămintelor și ale altor produse rămân ridicate, întrucât strâmtoarea este în continuare închisă.

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Editor : A.M.G.