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Trump, nemulțumit că Senatul nu a adoptat o lege prin care SUA nu mai trece la ora de iarnă

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Donald Trump. Foto: Profimedia
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Păcat că Senatul nu a aprobat încă Sunshine Protection Act sau, altfel spus, Legea „Nu mai vreau să-mi modific ceasurile niciodată”, a scris preşedintele SUA Donald Trump pe rețeaua sa socială, la mai puţin de o zi de la pierderea alegerilor de către republicani. El dă asigurări că deşi altele sunt priorităţile, va continua să lupte pentru acest lucru.

„Păcat că Senatul nu a aprobat încă Sunshine Protection Act sau, altfel spus, Legea «Nu mai vreau să-mi modific ceasurile niciodată». Afară se întunecă atât de devreme (soarele a apus la ora 17:06, iar la 17:31 era deja întuneric – nu este ridicol?). Cu doar câteva zile în urmă, la aceeaşi oră, era atât de frumos şi însorit. În plus, toată lumea a alergat de colo-colo ca să schimbe ora la toate ceasurile”, a scris Trump pe Truth Social.

El subliniază că nu a vrut să facă „mare caz” din asta înainte de alegeri, pentru că nu voia ca „anumiţi senatori să piardă alegerile la o diferenţă zdrobitoare”, dar este păcat că nu reuşesc să rezolve această problemă.

„Camera Reprezentanţilor a trimis proiectul Senatului de numeroase ori, cu un sprijin puternic din partea ambelor partide (308 voturi pentru şi 117 împotrivă), dar Senatul nu l-a luat în dezbatere. Avem priorităţi mult mai importante, dar voi continua să lupt pentru acest lucru!”, a dat el asigurări.

Editor : B.E.

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