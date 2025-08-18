Trump, nou mesaj înaintea întâlnirii cu Zelenski: „Știu exact ce fac. Am rezolvat 6 războaie în 6 luni. N-am nevoie de sfaturi”

Donald Trump a transmis un mesaj tranșant celor care, în ultimele zile, i-au atras atenția președintelui Statelor Unite asupra a tot ceea ce face „greșit în problema Rusiei/Ucrainei”. În postarea pe platforma Truth Social, venită cu doar câteva ore înainte de întâlnirea crucială, la Washington, cu Volodimir Zelenski și cu liderii europeni, Trump punctează că știe exact ce face și că nu are nevoie de „sfaturile unor oameni care lucrează de ani de zile la toate aceste conflicte și nu au reușit niciodată să facă nimic pentru a le opri”.

Donald Trump şi-a lăudat luni realizările în domeniul păcii înaintea negocierilor cu Ucraina, programate mai târziu în cursul zilei şi care s-ar putea dovedi decisive. „Ştiu exact ce fac”, a declarat liderul american.

Trump, care îşi doreşte cu ardoare Premiul Nobel pentru Pace, s-a prezentat în repetate rânduri ca un „pacificator-şef” în timpul celui de-al doilea mandat. În acelaşi timp, în postarea sa pe Truth Social, el a criticat modul în care mass-media a prezentat activitatea administraţiei sale.

„Am rezolvat şase războaie în şase luni, unul dintre ele fiind un posibil dezastru nuclear, şi totuşi trebuie să citesc şi să ascult de Wall Street Journal şi de mulţi alţii care nu au habar despre nimic şi îmi spun tot ce fac greşit în problema Rusiei şi Ucrainei”, a declarat Trump.

El l-a învinuit din nou pe preşedintele Joe Biden pentru războiul din Ucraina, în ciuda faptului că Rusia lui Vladimir Putin este agresorul.

„Este războiul lui Joe Biden somnorosul, nu al meu. Sunt aici doar pentru a-l opri, nu pentru a-l continua. Nu s-ar fi întâmplat NICIODATĂ dacă aş fi fost preşedinte”, a precizat Trump

„Ştiu exact ce fac şi nu am nevoie de sfaturile unor oameni care lucrează de ani de zile la toate aceste conflicte şi nu au fost niciodată în stare să facă nimic pentru a le opri”, continuă el.

„Aceştia sunt oameni STUPZI, fără bun simţ, inteligenţă sau înţelegere, şi nu fac decât să facă dezastrul R/U (n.r. Rusia - Ucraina) actual mai greu de REZOLVAT. În ciuda tuturor criticilor mei superficiali şi foarte invidioşi, voi reuşi - întotdeauna reuşesc!!!”, îşi încheie Donald Trump mesajul pe Truth Social, postat cu trei ore înainte de întâlnirea cu Volodimir Zelenski.

Editor : C.A.