Trump nu exclude noi atacuri aeriene ale SUA asupra Iranului: „Am auzit că Teheranul încearcă să reia programul nuclear"

President Trump held a Iran, Supreme Court and Tariffs press briefing in Washington - 27 Jun 2025
Donald Trump Sursa foto: Profimedia Images

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu exclude noi atacuri militare ale SUA împotriva Iranului, avertizând că liderii de la Teheran ar trebui să fie „foarte îngrijorați” pe măsură ce negocierile privind programul nuclear al țării continuă. Oficialii americani și iranieni au declarat miercuri că vineri vor avea loc discuții la nivel înalt cu Iranul în Oman, care vizează inclusiv programul nuclear al Teheranului, anunță Kyiv Post.

Potrivit interviului acordat de Trump postului NBC News, publicat joi, 5 februarie, Trump a declarat că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ar trebui să fie îngrijorat de posibilitatea unor noi atacuri ale SUA: „Aș spune că ar trebui să fie foarte îngrijorat. Da, ar trebui să fie. După cum știți, ei negociază cu noi”.

Trump a sugerat că Iranul ar putea încerca să-și reia activitățile nucleare după atacurile aeriene americane și israeliene din anul trecut.

Întrebat dacă Teheranul încearcă să reia programul nuclear, Trump a răspuns: „Da, am auzit că da”, fără a oferi detalii suplimentare. El a adăugat că, dacă Iranul va relua programul nuclear, va trimite din nou bombardiere americane în Iran să „își facă treaba”.

Statele Unite au efectuat în iunie atacuri aeriene împotriva instalațiilor iraniene legate de programul nuclear, vizând obiective despre care Washingtonul a afirmat că erau legate de programul nuclear al Teheranului. Atacurile au urmat după luni de tensiuni crescânde între Teheran și administrația Trump și guvernul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, pe fondul îngrijorărilor că Iranul avansa în procesul de îmbogățire a uraniului peste necesitățile civile.

La acea vreme, administrația Trump a declarat că atacurile aveau scopul de a descuraja Iranul să continue dezvoltarea programului nuclear și de a transmite mesajul că Washingtonul nu va tolera niciun demers în direcția obținerii unei arme nucleare. Iranul a negat că programul său nuclear ar avea scopuri militare și a condamnat atacurile, catalogându-le o încălcare a dreptului internațional.

De atunci, Trump a folosit în repetate rânduri o retorică conflictuală față de conducerea Iranului, avertizând că Teheranul va suferi consecințe grave dacă va relua activitățile nucleare. El a prezentat presiunea militară a SUA ca un mijloc de a forța Iranul să revină la negocieri și de a împiedica ceea ce el descrie o nouă încercare de a dobândi capacitate nucleară.

Iranul s-a confruntat, de asemenea, cu tulburări interne susținute, cu proteste izbucnind în mai multe orașe din cauza dificultăților economice, represiunii politice și restricțiilor asupra libertăților civile. Demonstrațiile s-au intensificat periodic în urma represiunilor forțelor de securitate iraniene, atrăgând atenția și criticile internaționale.

Trump și-a exprimat public sprijinul pentru protestatarii din Iran, prezentând demonstrațiile ca un semn al opoziției populare față de conducerea țării. El a acuzat autoritățile iraniene de corupție și proastă administrare și a declarat că SUA sunt de partea iranienilor „care caută libertatea”, în timp ce Teheranul a acuzat Washingtonul că încearcă să incite la tulburări și să se amestece în afacerile sale interne.

