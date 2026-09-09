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Trump nu s-a opus sancţiunilor impuse de Marea Britanie asupra coloniilor israeliene din Cisiordania (Axios)

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netanyahu si trump
Colaj foto: Benjamin Netanyahu și Donald Trump / Surse foto: Profimedia Images
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Administraţia Trump nu s-a opus unei iniţiative conduse de Marea Britanie de a impune noi sancţiuni asupra coloniilor israeliene din Cisiordania ocupată, afirmă oficiali americani şi diplomaţi occidentali citaţi de Axios

Decizia Casei Albe de a nu se opune efortului Regatului Unit, căruia i s-au alăturat alte 11 ţări occidentale, este un semnal al frustrării sale faţă de politica guvernului Netanyahu în Cisiordania, transmite News.ro. 

Marea Britanie a anunţat marţi că va impune sancţiuni împotriva persoanelor şi entităţilor implicate în construirea de aşezări în Cisiordania. Marea Britanie a anunţat, de asemenea, o interdicţie privind importul de bunuri din coloniile israeliene. 

Măsura a venit ca răspuns la decizia guvernului Netanyahu de a continua construirea unei noi colonii în zona sensibilă E1, ceea ce ar diviza Cisiordania şi ar împiedica continuitatea teritorială a oricărui viitor stat palestinian. 

Administraţiile republicane şi democratice succesive s-au opus construcţiilor în zona E1.  

Canada, Danemarca, Finlanda, Franţa, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania şi Suedia s-au alăturat Regatului Unit în anunţarea „intenţiei lor de a introduce restricţii naţionale şi/sau de a sprijini restricţiile europene privind comerţul cu bunuri provenite din coloniile israeliene din Cisiordania ocupată”. 

Ca răspuns, guvernul Netanyahu a anunţat închiderea consulatului britanic din Ierusalimul de Est, care se ocupă de relaţiile cu Autoritatea Palestiniană. De asemenea, a expulzat diplomaţii britanici şi ofiţerii militari detaşaţi la o forţă operativă condusă de SUA în Gaza şi a pus capăt unei misiuni britanice de instruire militară în Cisiordania. 

Prim-ministrul britanic Andy Burnham l-a informat pe preşedintele Trump înainte de anunţarea sancţiunilor. Două surse care au cunoştinţă despre convorbire au afirmat că Trump nu s-a opus şi nici nu i-a cerut lui Burnham să-şi schimbe poziţia. 

Oficialii americani le-au spus omologilor britanici că împărtăşesc îngrijorările acestora cu privire la politica guvernului Netanyahu în Cisiordania, chiar dacă nu sunt de acord cu aceste sancţiuni specifice, mai spun sursele. 

De altfel, secretarul de stat Marco Rubio nu a condamnat măsura Regatului Unit când a fost întrebat despre aceasta, marţi, de jurnalişti. „Preşedintele nu a comentat acest lucru şi nici eu. Am fost informaţi că vor lua această decizie. Le-am ascultat argumentele care stau la baza acesteia”, a spus Rubio. „Împărtăşim obiectivul stabilităţii. Nu vrem să asistăm la o intensificare a violenţei sau a tensiunilor în Cisiordania într-o perioadă delicată pentru regiune”, a explicat el. 

Marţi, Casa Albă s-a distanţat de comentariile făcute de ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, la BBC, în care acesta critica noile sancţiuni. Declaraţiile „nu au fost coordonate cu Casa Albă” sau cu Departamentul de Stat, a declarat un oficial al Casei Albe pentru Axios. Huckabee a afirmat în interviul său că decizia guvernului britanic echivalează cu „discriminarea poporului evreu”. 

„Este o acţiune iraţională. Dacă Marea Britanie este cu adevărat interesată să abordeze problemele pe care le consideră greşite, unde sunt sancţiunile împotriva Coreei de Nord, Chinei şi Rusiei?”, a spus Huckabee. 

De-a lungul anilor, Marea Britanie a impus numeroase sancţiuni împotriva Rusiei, Coreei de Nord şi Chinei. 

Citește și Trump: „Nu voi lăsa Israelul să anexeze Cisiordania, nu voi permite. Nu se va întâmpla. Este suficient” 

Editor : A.C.

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