Trump nu vrea să se știe ce a vorbit cu Putin. A confiscat notițele translatorului

Donald Trump nu vrea să se afle tot ce a vorbit cu Vladimir Putin în timpul celor 5 întâlniri bilaterale pe care cei doi lideri le-au avut în ultimii doi ani. Potrivit Washington Post, care citează surse de la Casa Albă, preşedintele american ţine ascunse aceste detalii, chiar şi de cei mai apropiaţi colaboratori. Mai mult decât atât, imediat după întâlnirile cu Vladimir Putin, Donald Trump ar fi confiscat notiţele translatorului său căruia i-ar fi cerut să nu discute cu nimeni ce a auzit. Jurnaliştii americani scriu că este o situaţie deosebit de gravă, mai ales că în cauză este cel mai mare adversar al Statelor Unite.

Donald Trump, preşedintele SUA: Am avut o discuţie cum are orice alt preşedinte. M-am întâlnit cu preşedinţii multor state şi aşa procedez cu toţi. Am avut o discuţie foarte bună. Am discutat despre Israel, asigurarea securităţii Israelului şi multe alte lucruri. A fost o discuţie grozavă. Nu ţin nimic secret şi nici măcar nu îmi pasă (ce spune presa, n.r.). Este ridicol! Oamenii ăştia fabulează.

Jeanine Pirro, realizator Fox News: Lucraţi sau aţi lucrat vreodată pentru Rusia, domnule preşedinte?

Donald Trump, preşedintele SUA: Cred că este cea mai insultătoare întrebare pe care puteam să o primesc şi cred că este cel mai insultător articol pe care l-am citit vreodată.

