Trump, o nouă ieșire nervoasă la adresa unei jurnaliste incomode: „Taci”

La o zi după ce Casa Albă a împiedicat CNN să călătorească la bordul Air Force One pentru a asigura imaginile TV comune („pool”) de la deplasarea preşedintelui în Tennessee, Donald Trump şi-a reiterat criticile la adresa postului şi a unei alte televiziuni, MS Now, cărora a încercat să le interzică accesul din cauza relatărilor despre el, pe care le consideră excesiv de negative.

În timp ce părăsea Casa Albă sâmbătă dimineaţă, Trump a fost întrebat de corespondenta MS Now la Casa Albă, Akayla Gardner: „Vreţi ca doar instituţiile media care vă susţin să facă parte din grupul de presă?”.

„Nu, nu, nu. Vreau ştiri adevărate, nu ştiri false, ca ale voastre”, a răspuns Trump, potrivit Guardian, preluat de News.ro.

Momentul nu a fost transmis în direct, ca urmare a eliminării CNN din postura de echipă TV desemnată pentru pool-ul de presă, însă Casa Albă a publicat ulterior imaginile pe reţelele sociale.

În timp ce Trump şi-a continuat declaraţiile, repetând criticile anterioare la adresa CNN şi MS Now, pe care l-a numit „MS DNC”, făcând referire la Comitetul Naţional Democrat (DNC), Gardner a insistat: „Nu vreţi întrebări dificile?”.

„Taci”, i-a răspuns Trump, după care şi-a continuat criticile privind modul în care cele două instituţii media relatează despre el.

Acreditări retrase

Încă din primul său mandat prezidenţial, Trump a calificat instituţiile media nepartizane care nu îl susţin în mod deschis drept „duşmanul poporului”, catalogând relatările nefavorabile drept „ştiri false”. În cel de-al doilea mandat, el le-a cerut tot mai des jurnalistelor care îi adresează întrebări dificile să tacă.

Tensiunile dintre administraţie şi corpul de presă au atins un nou nivel weekendul trecut, când oficialii administraţiei au retras acreditările la Casa Albă pentru MS Now, Politico şi CNN, după ce Trump a anunţat ceea ce el însuşi a numit o „interdicţie asupra presei libere”.

Un judecător federal a restabilit temporar, joi, accesul instituţiilor media vizate, însă în aceeaşi seară jurnaliştii şi producătorii MS Now şi CNN au fost împiedicaţi de consilierii lui Trump să relateze de la dineul de stat organizat în onoarea preşedintelui chinez Xi Jinping.

Vineri, Casa Albă a eliminat CNN din rotaţia televiziunilor însărcinate cu acoperirea deplasărilor prezidenţiale. Asociaţia Corespondenţilor de la Casa Albă coordona anterior desemnarea echipelor din pool-ul de presă, însă administraţia a preluat, în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, controlul asupra alegerii televiziunii care asigură în fiecare zi imaginile comune pentru celelalte instituţii media.

Preferații lui Trump

CNN urma să îl însoţească pe Trump sâmbătă, în timpul vizitei sale la Knoxville, Tennessee, unde preşedintele a asistat la un meci de fotbal american universitar.

În schimb, preşedintele a fost însoţit în această scurtă deplasare de Real America's Voice, o televiziune favorabilă lui Trump, care nu dispune de capacitatea tehnică necesară pentru a furniza imagini video în direct celorlalte televiziuni.

Postul, descris drept partizan şi de dreapta, a distribuit pe reţelele sociale un număr limitat de imagini din timpul deplasării, inclusiv un videoclip în care imaginea lui Trump era afişată pe ecranul uriaş al stadionului, cu mesajul: „PREŞEDINTELE TRUMP APRINDE JUMBOTRONUL”.

Trump s-a întors sâmbătă după-amiază la Washington, DC fără să răspundă întrebărilor jurnaliştilor din presa scrisă cărora li s-a permis să îl însoţească.

„El provoacă o confruntare cu oamenii care spun adevăruri neplăcute despre administraţia sa”, a declarat Brian Stelter, analist media al CNN, referindu-se la excluderea postului de la bordul Air Force One.

„Astăzi, da, se întâmplă să fie CNN, dar mâine ar putea fi orice altă instituţie de presă”, a adăugat el.

Editor : B.P.