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Trump pierde o bătălie cu BBC: un judecător cere ca președintele SUA să prezinte documente financiare în procesul de defăimare

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Trump Threatens To Sue BBC For 1 Billion Dollars
Sediul BBC. Foto: Profimedia
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Donald Trump a suferit un eșec în procesul său de defăimare de 10 miliarde de dolari împotriva BBC, după ce un judecător a decis că președintele SUA trebuie să predea documentele financiare solicitate de postul de televiziune, informează DPA.

Echipa juridică a liderului american a încercat să blocheze măsura, susținând că este „prematură, necorespunzătoare și deosebit de împovărătoare”.

Trump solicită despăgubiri substanțiale într-un tribunal din Florida pentru editarea unui documentar „Panorama” din 2024 despre revoltele de la Capitoliul SUA.

Pronunțându-se asupra litigiului privind divulgarea informațiilor, judecătoarea Enjolique Lett a aprobat cererea avocaților BBC de a obține informații de la Donald J. Trump Revocable Trust, care deține interesele comerciale și activele președintelui și este administrat de fiul său cel mare.

Totuși, decizia judecătorului poate fi atacată cu apel.

În documente juridice anterioare, echipa juridică a BBC a respins acuzațiile privind o „sondare a terenului” și a declarat că detaliile sunt necesare pentru a evalua impactul financiar al programului.

Documentele instanței menționau: „Pârâții au solicitat informații de la aceste entități doar pentru că reclamantul susține, fără limitare, că interesele sale financiare au fost afectate de acțiunile pârâților și pentru că reclamantul este unicul beneficiar al unui trust care deține sau este asociat cu aproape 400 de entități.”

Trustul, care este reprezentat și de avocații lui Trump, a încercat să se opună cererii, argumentând anterior: „Deși reclamantul a susținut că afacerile sale au suferit daune ca urmare a documentarului, acest lucru în sine nu le oferă pârâților carte blanche pentru a obține informații financiare ample de la sute de persoane care nu sunt părți implicate.”

În acțiunea sa împotriva BBC, Trump susține că episodul „Panorama”, difuzat cu puțin timp înainte de alegerile prezidențiale din 2024 pe care le-a câștigat, i-a cauzat prejudicii reputaționale și financiare.

Documentarul a fost criticat pentru că a dat impresia că președintele SUA și-a încurajat susținătorii să ia cu asalt clădirea Capitoliului pe 6 ianuarie 2021, după ce a pierdut alegerile în fața lui Joe Biden.

Acuzațiile l-au determinat pe Tim Davie, pe atunci directorul general al BBC, să își anunțe demisia.

Președintele BBC, Samir Shah, și-a prezentat scuze în numele postului de televiziune pentru o „eroare de judecată” și a recunoscut că editarea programului a dat „impresia unui îndemn direct la acțiuni violente”.

Cu toate acestea, postul de televiziune solicită respingerea cazului, avertizând asupra „efectului descurajant” pe care l-ar avea asupra „reportărilor solide despre personalități publice și evenimente”.

De asemenea, a contestat jurisdicția unei instanțe din Florida de a audia cazul, având în vedere că programul nu a fost niciodată difuzat în SUA.

Editor : Ș.R.

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