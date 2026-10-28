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Trump pregătește noi bombardamente asupra Iranului după alegerile din Congres. Avertismentul trimis țărilor din Golful Persic

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Nimitz-class aircraft carrier USS Theodore Roosevelt (CVN 71) leads a group sail July 22, 2026, in the Pacific Ocean off the coast of Hawaii during Ex
Portavionul Theodore Roosevelt. Foto: Profimedia
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Statele Unite au informat, prin canale diplomatice și militare, o serie de țări din Golful Persic cu privire la o posibilă campanie militară de scurtă durată și intensă împotriva Iranului, după alegerile pentru Congres care vor avea loc pe 3 noiembrie, au declarat pentru The Wall Street Journal  surse bine informate.

Pregătirile pentru o nouă serie de atacuri sunt evidențiate de transferul din Texas în Israel al unei baterii de apărare antiaeriană Patriot, precum și de retragerea trupelor din bazele în care ar putea fi ținta unor atacuri din partea Iranului, notează publicația.

De asemenea, armata americană pregătește bombardiere și avioane de vânătoare pentru a lansa potențiale atacuri. În plus, potrivit WSJ, un grup de luptă suplimentar pe portavion și un detașament expediționar al infanteriei marine sunt gata să se alăture flotei formate din aproximativ 20 de alte nave militare din Orientul Mijlociu luna viitoare. Sursele citate de publicație au menționat că Trump nu a luat încă o decizie cu privire la pașii următori, dar înclină spre o operațiune de amploare, care va viza infrastructura și instalațiile nucleare iraniene.

Casa Albă a declarat că nu va comenta „planurile militare secrete care ar putea exista sau nu”. Totuși, a subliniat că Trump „ia în considerare toate opțiunile pentru a se asigura că Iranul nu va putea niciodată să dețină arme nucleare”. Anterior, surse ale WSJ au informat că serviciile secrete americane au aflat despre pregătirile Iranului pentru atacuri asupra obiectivelor americane din Orientul Mijlociu. În acest context, SUA au început să evacueze personalul ambasadelor și al bazelor militare din regiune. Totuși, aceste deplasări se desfășoară „în haos”, a remarcat unul dintre interlocutorii publicației.

Trump însuși, vorbind la un miting electoral, a declarat că poate pune capăt războiului cu Iranul în orice moment, „de îndată ce va dori”. El a subliniat, de asemenea, că SUA nu au început războiul, întrucât Teheranul se află în conflict cu Washingtonul încă din 1979. De asemenea, Trump a exclus loviturile asupra Iranului până la alegerile intermediare pentru Congres. Cu toate acestea, pe 25 octombrie, el a anunțat că se apropie momentul să se decidă cu privire la acțiunile viitoare. „Trebuie să iau o decizie: să-i distrug – ceea ce ar fi foarte ușor de făcut – sau să închei un acord?”, a spus liderul american.

Editor : A.R.

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