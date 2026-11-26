Noile tarife vamale anunțate de administrația Trump riscă să amplifice tensiunile comerciale cu Beijingul și să schimbe echilibrul comerțului global. Washingtonul încearcă să limiteze influența economică a Chinei și să determine alte state să reducă dependența de produsele și investițiile chinezești. Deși măsurile se înscriu în limitele armistițiului comercial dintre cele două puteri, ele lasă deschisă posibilitatea unei noi escaladări, arată o analiză publicată de Reuters.

„Dacă războiul comercial reîncepe, cele mai recente măsuri oferă SUA un anumit arsenal”, a declarat Mark Williams, economist-șef pentru Asia în cadrul Capital Economics.

Accentul pus pe China în rapoartele referitoare la alte state reflectă eforturile administrației Trump, în cel de-al doilea mandat, de a utiliza pârghiile economice pentru a determina alte guverne să își consolideze mecanismele de apărare comercială și să își reducă dependența de China.

Administrația Trump a anunțat că intenționează să majoreze cu 20 de puncte procentuale tarifele aplicate produselor chinezești, peste taxele de 25% instituite în timpul primului mandat al președintelui american. Acestea din urmă reprezintă plafonul stabilit de liderii celor două țări în cadrul armistițiului comercial. Încălcarea acestuia ar putea duce la majorarea tarifelor din cel de-al doilea mandat până la 40%.

Ministerul chinez de Externe a reacționat la noile tarife impuse de Trump, respingând acuzațiile privind practicile industriale neloiale, însă fără să amenințe cu măsuri de retorsiune.

Noile taxe vamale vin în urma unei anchete de opt luni privind practicile comerciale considerate neloiale de Washington, care a analizat problema supracapacității industriale la nivel global.

Statele Unite exercită presiuni similare și asupra altor economii cu care au încheiat acorduri comerciale sau cu care poartă negocieri în acest sens, de la Uniunea Europeană și Japonia până la unele state din Asia de Sud-Est.

China ocupă însă o poziție aparte. Washingtonul le reproșează partenerilor comerciali că nu fac suficient pentru a limita importurile și investițiile provenite dintr-o putere economică rivală, care este pe cale să înregistreze, pentru al doilea an consecutiv, un excedent comercial de peste un trilion de dolari.

De exemplu, raportul Reprezentantului pentru Comerț al SUA referitor la Vietnam menționează China de peste 250 de ori, în timp ce documentul privind Uniunea Europeană face referire la Beijing de peste 300 de ori.

Se vor deteriora din nou relațiile dintre SUA și China?

Această a doua încercare a lui Trump de a reconfigura comerțul global vine după ce Curtea Supremă a declarat ilegale tarifele impuse de președintele american în aprilie 2025, cu ocazia așa-numitei „Zile a Eliberării”.

Măsura a dus la majorarea tarifelor pentru aproape toți partenerii comerciali ai SUA, însă China a fost singura țară care a ripostat cu toată forța.

Tarifele reciproce au ajuns pentru scurt timp la niveluri de peste 100%, iar China și-a folosit poziția dominantă în procesarea pământurilor rare pentru a demonstra că poate perturba industrii din întreaga lume, de la sectorul auto până la cel al apărării, prin introducerea unor restricții la export.

Summiturile organizate ulterior între SUA și China au contribuit la o oarecare stabilizare a relațiilor bilaterale.

Primirea călduroasă de care a beneficiat Trump în China luna aceasta, când Xi Jinping l-a întâmpinat cu o îmbrățișare pe aeroport, încălcând protocolul, într-un decor pe placul președintelui american, cu dansatori și soldați înarmați, sugerează că o nouă escaladare a tensiunilor, similară celei din 2025, nu este iminentă.

Un alt semnal că armistițiul comercial se menține vine din sectorul aviatic. China Southern Airlines a anunțat că filiala sa, Xiamen Airlines, a convenit săptămâna aceasta achiziția a 50 de aeronave Boeing 737 MAX 8.

Deși posibilitatea unor noi majorări ale tarifelor oferă Statelor Unite o pârghie suplimentară în negocieri, Washingtonul va acționa cu prudență, având în vedere efectele inflaționiste ale acestor taxe.

Costul vieții a fost principala nemulțumire a alegătorilor care, luna aceasta, au provocat o înfrângere electorală importantă Partidului Republican al lui Trump, la alegerile de la jumătatea mandatului pentru Congres.

„China, cu siguranță, nu dorește un nou război comercial cu SUA, iar probabil nici SUA nu își doresc acest lucru”, a declarat Chen Bo, de la Universitatea Națională din Singapore.

„Ambele părți doresc să ajungă la un acord”, a adăugat cercetătorul principal în cadrul Institutului pentru Asia de Est al universității.

Mai multe tensiuni între China și ceilalți parteneri comerciali?

Așa cum s-a întâmplat și după „Ziua Eliberării”, atunci când Washingtonul majorează tarifele aplicate produselor chinezești - în cea mai recentă etapă, cu aproximativ 7,5 puncte procentuale -, deficitul comercial al SUA în relația cu Beijingul se reduce, în timp ce deficitele altor economii în raport cu China tind să crească.

Această evoluție pune presiune asupra guvernelor, obligate să își protejeze industriile și locurile de muncă interne în fața unei economii chineze care contribuie mai mult la oferta globală decât la cererea mondială.

Criticii Beijingului susțin că nivelul scăzut al consumului gospodăriilor din China, combinat cu dependența tot mai mare de exporturi, înseamnă că economia chineză se dezvoltă în detrimentul altor state.

„Incapacitatea Chinei de a-și restructura economia va constitui un factor declanșator al tensiunilor comerciale chiar mai puternic decât instabilitatea provocată de politicile comerciale inconsecvente ale SUA”, a afirmat Viktor Shvets, strateg global la Macquarie Capital.

Deși, în prezent, Uniunea Europeană suportă cea mai mare parte a dezechilibrelor comerciale generate de China, acesta a subliniat că și restul lumii s-ar putea confrunta cu o situație similară.

„Prin urmare, ne așteptăm la o multiplicare atât a tarifelor, cât și a măsurilor netarifare”, a adăugat Shvets.

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Bruxelles-ul, care a convins Beijingul în acest an să accepte introducerea unor cote pentru anumite importuri de automobile chinezești în Uniunea Europeană, analizează noi măsuri comerciale.

Acordul încheiat cu UE demonstrează că Beijingul nu poate menține o atitudine comercială agresivă pe toate fronturile, în permanență, iar alte compromisuri de acest tip sunt posibile, a declarat Bo Zhengyuan, partener în cadrul firmei de consultanță și cercetare Plenum.

„China nu a reușit întotdeauna să-și impună punctul de vedere în chestiunile comerciale”, a afirmat Bo, care își desfășoară activitatea în centrul comercial Shanghai. Acesta a adăugat că Beijingul va fi nevoit să facă în continuare concesii pentru a ajunge la înțelegeri cu partenerii săi comerciali.

Editor : C.A.