Trump, prins în corzi chiar în Biroul Oval: „Nu trebuie să-l puneţi într-o situaţie stânjenitoare pe oaspetele nostru”

Data publicării:
Trump Welcomes Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman
Donald Trump l-a primit pe prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman la Casa Albă. Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a fost pus marți într-o postură dificilă în timpul vizitei prinţului moştenitor saudit, Mohammed bin Salman, când a fost întrebat despre asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi în 2018, caz care a tensionat relaţiile dintre Statele Unite şi Arabia Saudită. Trump l-a descris pe Khashoggi ca „o persoană extrem de controversată” și a susținut că prinţul saudit Mohammed bin Salman „nu ştia nimic despre asta”.

„Vă referiţi la o persoană extrem de controversată. Multor oameni nu le-a plăcut acest om despre care vorbiţi, fie că l-aţi plăcut sau nu, s-au întâmplat lucruri, dar el (Mohammed bin Salman) nu ştia nimic despre asta”, a declarat preşedintele SUA în Biroul Oval, stând lângă prinţul moştenitor saudit, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Şi putem lăsa lucrurile aşa. Nu trebuie să-l puneţi într-o situaţie stânjenitoare pe oaspetele nostru adresându-i o astfel de întrebare”, a adăugat el, vizibil furios pe jurnalistul ABC care pusese întrebarea.

La rândul său, Mohammed bin Salman a vorbit despre un episod „dureros” pentru Arabia Saudită.

„Am luat toate măsurile necesare pentru a desfăşura ancheta” a adăugat el. „Este dureros şi este o greşeală uriaşă. Şi facem tot ce putem pentru a ne asigura că nu se va mai întâmpla niciodată”, a spus el.

Mohammed bin Salman se află în prima sa vizită la Washington de la asasinarea în 2018 a lui Jamal Khashoggi, un jurnalist care locuia în Statele Unite şi critic al regimului saudit după ce fusese apropiat de acesta. El a fost ucis în consulatul saudit din Istanbul de agenţi veniţi din Arabia Saudită.

Corpul său dezmembrat nu a fost găsit niciodată. Acuzat de serviciile de informaţii americane, Mohammed bin Salman nu a fost niciodată vizat de sancţiuni din partea Washingtonului.

