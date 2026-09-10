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Trump promite americanilor încheierea războiului cu Iranul, dar discută în ședințe despre prelungirea lui până în 2029 (WSJ)

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Președintele SUA, Donald Trump.
Președintele SUA, Donald Trump. Sursa: Profimedia
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Războiul cu Iranul se va încheia, iar prețurile la benzină vor scădea „imediat după” alegerile parțiale pentru Congres de la începutul lunii noiembrie, a declarat miercuri președintele Donald Trump. Cu toate acestea, consilierii săi au discutat la Casa Albă despre posibilitatea ca Iranul să continue să reziste presiunilor militare și economice ale SUA, ceea ce ar duce la prelungirea conflictului pe toată durata celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Trump, care se va încheia în ianuarie 2029.

Posibilitatea unui conflict de lungă durată a fost discutată cu Trump în cadrul unor ședințe ținute în Biroul Oval și în Centrul de Situații al Casei Albe, la care au participat vicepreședintele J.D. Vance, secretarul de stat Marco Rubio și alți înalți oficiali, au declarat pentru The Wall Street Journal oficiali americani.

O astfel de confruntare de lungă durată va duce la o suprasolicitare a forțelor armate, va crea riscul menținerii prețurilor ridicate la combustibilul auto și va genera noi întreruperi în aprovizionarea pieței mondiale a petrolului în timpul campaniei prezidențiale din 2028. Vance și Rubio sunt considerați potențiali candidați la președinție, deși niciunul dintre ei nu și-a anunțat încă intenția de a candida.

Între timp, Iranul este pregătit să recurgă la o escaladare a conflictului și va intensifica atacurile de răspuns dacă SUA vor continua să-i atace teritoriul și infrastructura, a declarat pentru Bloomberg un înalt reprezentant al Republicii Islamice. Potrivit acestuia, Teheranul nu intenționează să dea înapoi, în ciuda atacurilor americane asupra tancurilor petroliere iraniene și a blocadei maritime care a privat țara de posibilitatea de a exporta petrol.

Situația economică din Iran se înrăutățește, a recunoscut o sursă a agenției Bloomberg. Însă liderii țării consideră războiul cu SUA o amenințare existențială, ceea ce nu le lasă altă opțiune decât să continue lupta, a explicat acesta.

Iranul a escaladat deja conflictul și a recurs la metode pe care nu le-a folosit până acum în acest război, care durează deja de mai bine de jumătate de an, notează WSJ. În ultima săptămână, trupele sale au lansat rachete de cel puțin trei ori asupra navelor militare americane, inclusiv asupra unui portavion, lovind direct Marina SUA cu o intensitate nemaiîntâlnită până acum. În plus, miercuri a lansat o serie de rachete asupra trupelor americane din Iordania.

Editor : A.R.

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